В столице поймали боевика и участника так называемой "Самообороны Крыма", которая способствовала аннексии полуострова. Мужчина получил медаль "За возвращение Крыма" из рук оккупантов, но в конце концов оказался в Киеве.

28-летний мужчина из Ялты в 2014 году вступил в ряды так называемой "Самообороны Крыма". Вооруженный молодой человек вместе с приспешниками находился на блокпосте при въезде в Ялту, сообщают в Нацполиции.

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Злоумышленники проверяли документы у граждан, обыскивали транспортные средства. Впоследствии оккупационная власть аннексированного полуострова наградила мужчину медалью "За возвращение Крыма".

У злоумышленника провели обыск по нынешнему месту его жительства в Киеве. При обыске следователи изъяли документы и другие вещественные доказательства.



Мужчина стал приспешником оккупантов и получил от них медаль

Сейчас следователи открыли уголовные производства по трем статьям:

посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины,

государственная измена,

создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований.

Досудебное расследование начали еще в октябре 2017 года. Сейчас решают вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, вооруженная агрессия России против Украины началась 20 февраля 2014 года с оккупации Крымского полуострова. Тогда появились "зеленые человечки" без опознавательных знаков – на самом деле военные российской армии, которые начали захватывать стратегические объекты.