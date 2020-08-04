В Киеве задержали "самооборонца Крыма", который получил от оккупантов медаль
В столице поймали боевика и участника так называемой "Самообороны Крыма", которая способствовала аннексии полуострова. Мужчина получил медаль "За возвращение Крыма" из рук оккупантов, но в конце концов оказался в Киеве.
28-летний мужчина из Ялты в 2014 году вступил в ряды так называемой "Самообороны Крыма". Вооруженный молодой человек вместе с приспешниками находился на блокпосте при въезде в Ялту, сообщают в Нацполиции.
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Злоумышленники проверяли документы у граждан, обыскивали транспортные средства. Впоследствии оккупационная власть аннексированного полуострова наградила мужчину медалью "За возвращение Крыма".
У злоумышленника провели обыск по нынешнему месту его жительства в Киеве. При обыске следователи изъяли документы и другие вещественные доказательства.
Мужчина стал приспешником оккупантов и получил от них медаль
Сейчас следователи открыли уголовные производства по трем статьям:
- посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины,
- государственная измена,
- создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований.
Досудебное расследование начали еще в октябре 2017 года. Сейчас решают вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.