В Киеве зафиксировали необычное облако: что это такое (фото)
19 июня в Киеве можно было наблюдать на Кольцевой дороге необычное природное явление в виде "гриба" или "воронки".
Это один из видов кучево-дождевого облака под названием наковальня, рассказали в ДСНС.
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Встречается такая туча довольно редко. Образуется на гребнях подветренных волн, возникающих в результате преодоления ветром препятствий. При этом облака не двигаются, каким бы сильным ни был ветер.
Впоследствии эти облака трансформируются в обычные воздушные массы.
Несколько лет назад такие облака наблюдались в Киевской области, ранее в Тернопольской, Винницкой областях.