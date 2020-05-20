В Киеве оштрафовали три ночные клуба за нарушение условий карантина
Три ночные клуба Киева, которые работали во время карантина, оштрафовали. Сделали это после обращения городского головы Киева Виталия Кличко.
Информацию о закрытии рынка озвучил мэр Киева Виталий Кличко во время своего брифинга, сообщает 24 канал.
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По словам Кличко, Держпродспоживслужба закрыла рынок "Десна" из-за несоблюдения санитарных норм и регламентов.
Кто контролирует в Киеве работу рынков после карантина
Кличко отметил, что соблюдение соответствующих норм в Киеве контролируют группы из представителей Держпродспоживслужбы, муниципальной стражи, районной власти и работников КП "Благоустройство". Если они обнаруживают нарушения, то вызывают на место происшествия правоохранителей и составляют админпротокол.
"Противоэпидемиологические группы уже проверили 198 объектов, а правоохранители составили 46 протоколов в отношении нарушителей", – отметил Кличко.
Оштрафованные ночные клубы Киева
Мэр Киева рассказал о штрафах для ночных клубов столицы, работавших во время карантина.
"По моему обращению полиция проверила ночные клубы и оштрафовала руководителей трех таких заведений, которым город не разрешил открываться. Они в прошлые выходные работали", – заявил Кличко.
Он не назвал ночные клубы, которые оштрафовали, и суммы штрафа. Однако известно, что ночной клуб Queen работал во время запрета.
Обратите внимание! В соответствии с планом выхода Украины из карантина, ночные клубы и другие развлекательные заведения смогут возобновить работу только на 4-м этапе послаблений.