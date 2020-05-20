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ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

В Киеве оштрафовали три ночные клуба за нарушение условий карантина

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Рынок "Десна" в Киеве закрыли
Рынок "Десна" в Киеве закрыли / foursquare

Три ночные клуба Киева, которые работали во время карантина, оштрафовали. Сделали это после обращения городского головы Киева Виталия Кличко.

Информацию о закрытии рынка озвучил мэр Киева Виталий Кличко во время своего брифинга, сообщает 24 канал.

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По словам Кличко, Держпродспоживслужба закрыла рынок "Десна" из-за несоблюдения санитарных норм и регламентов.

Кто контролирует в Киеве работу рынков после карантина

Кличко отметил, что соблюдение соответствующих норм в Киеве контролируют группы из представителей Держпродспоживслужбы, муниципальной стражи, районной власти и работников КП "Благоустройство". Если они обнаруживают нарушения, то вызывают на место происшествия правоохранителей и составляют админпротокол.

"Противоэпидемиологические группы уже проверили 198 объектов, а правоохранители составили 46 протоколов в отношении нарушителей", – отметил Кличко.

Оштрафованные ночные клубы Киева

Мэр Киева рассказал о штрафах для ночных клубов столицы, работавших во время карантина.

"По моему обращению полиция проверила ночные клубы и оштрафовала руководителей трех таких заведений, которым город не разрешил открываться. Они в прошлые выходные работали", – заявил Кличко.

Он не назвал ночные клубы, которые оштрафовали, и суммы штрафа. Однако известно, что ночной клуб Queen работал во время запрета.

Обратите внимание! В соответствии с планом выхода Украины из карантина, ночные клубы и другие развлекательные заведения смогут возобновить работу только на 4-м этапе послаблений.

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Что заработает в Киеве с 22 мая / Инфографика 24 канала​
 

Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Виталий Кличко Новости Киева
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