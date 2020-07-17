В Киеве за проезд в общественном транспорте можно будет рассчитаться банковской карточкой. Такая возможность у киевлян и гостей города, как ожидают, появится уже с октября 2020 года.

Сертификация валидаторов состоится до октября

Именно до октября "Ощадбанк" должен завершить сертификацию оборудования. Об этом на брифинге сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, информирует 24 канал.

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В киевском транспорте валидаторы уже установили. Однако утвердить исправность оборудования должны специалисты "Сбербанка".

Что известно о введении е-билета в столице

В Киеве с 1 июля 2020 года планировали ввести единый электронный билет. Однако сейчас киевская власть ожидает решения правительства, как компенсировать проезд льготникам из других городов. До 1 января 2021 года Кабмин должен разработать изменения в законодательство о возмещении средств за проезд льготников.