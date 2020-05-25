В Киеве заработало метро: первые фото

В Киеве с 25 мая заработал городской метрополитен. Метро в Киеве, Харькове и Днепре закрыли еще 17 марта из-за пандемии коронавируса.

О возобновлении работы метро в столице сообщает 24 канал.

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На станциях установлена специальная разметка, которая напоминает о необходимости соблюдать безопасную дистанцию. Пользователей впускают в подземку только в средствах индивидуальной защиты, в частности в масках.

На станциях дежурят сотрудники полиции, а сами работники метро на работе также находятся только в средствах защиты.

Правда, в первый день возобновления работы метро пришли не много пассажиров. Вагоны были почти не заполнены.

При этом поезда метро ездят довольно часто, что позволяет снизить количество контактов между пассажирами подземки. Цена проезда осталась на том же уровне, что и до карантина – 8 гривен.

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Как проверяют пассажиров

Заместитель руководителя Киевского метрополитена Наталья Макогон рассказала, что температупний скриниг будут проводить, однако не всем пассажирам.

Если визуально работник метро или полиции увидит какие-то признаки. Видно, что человек кашляет, чихает – визуально понятно, что у нее есть какое-то респираторное заболевание,

– отметила Макогон.

После проведения температурного скрининга человека будут направлять к семейному врачу.

►Какой график работы метро

Заместитель руководителя метрополитена отметила, что пассажиропоток точно будет меньше, чем до карантина, ведь большинство людей все еще остаются дома. Однако в метро все равно запускают максимальный график поездов.

В пиковые часы – 1,5 минуты интервала. В обычные часы – 2 или 3 минуты. В вечерние часы немножко больший интервал,

– рассказала Наталья Макогон.

Это делают для того, чтобы не было скопления людей и пассажиры могли быстро доехать в место назначения.

► Работники метро дали пассажирам некоторые советы

Важна ответственность людей. Мы призываем ездить только по необходимости – в больницу, на работу или отвезти детей в детский сад. Также заместитель призвала переходить на бесконтактный способ оплаты. Это поможет избежать скопления людей в очередях.

"Есть бесконтактная банковская карта, можно сгенерировать QR-билет в мобильном телефоне для того, чтобы не покупать такой же, только бумажный", – пояснила Макогон.

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Что известно об открытии метро?

Метро в Киеве, Днепре и Харькове закрыли еще 17 марта в первой волне карантина в Украине, связанного с пандемией коронавируса. Все это время метрополитен был закрыт.



О возобновлении работы подземки сначала просили мэры этих городов. Впоследствии в пределах ослабления карантинных ограничений Кабинет Министров Украины разрешил открыть метро.



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