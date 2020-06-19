В Киеве женщина с 3-летним сыном выпрыгнула с четвертого этажа
В Киеве на улице Ивана Мазепы женщина с 3-летним сыном на руках выпрыгнула из окна четвертого этажа. После падения обоих госпитализировали.
Инцидент произошел на улице Ивана Мазепы возле станции метро "Арсенальная" в Киеве.
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Что именно стало причиной такого поступка женщины – устанавливается.
В комментарии Obozrevatel мама женщины заявила, что у нее в последнее время была депрессия. Все из бывшего сожителя, который ее бил.
"Киев Оперативный" сообщает, что женщину госпитализировали без сознания. Ребенок же был в сознании и кричал от боли.
В каком состоянии находятся женщина и ребенок после госпитализации – неизвестно.