В Киеве на улице Ивана Мазепы женщина с 3-летним сыном на руках выпрыгнула из окна четвертого этажа. После падения обоих госпитализировали.

Инцидент произошел на улице Ивана Мазепы возле станции метро "Арсенальная" в Киеве.

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Что именно стало причиной такого поступка женщины – устанавливается.

В комментарии Obozrevatel мама женщины заявила, что у нее в последнее время была депрессия. Все из бывшего сожителя, который ее бил.

"Киев Оперативный" сообщает, что женщину госпитализировали без сознания. Ребенок же был в сознании и кричал от боли.

В каком состоянии находятся женщина и ребенок после госпитализации – неизвестно.