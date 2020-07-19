Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершила 18 июля ДТП в Киеве. Когда на место инцидента прибыли полицейские, она устроила драку и разделась.

Пьяная женщина на автомобиле Peugeot устроила 18 июля ДТП на парковке "Мегамаркет", что на улице Антоновича в Киеве, сообщает Dtp.kiev.ua.

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Она врезалась в другой автомобиль. На место аварии прибыли правоохранители. Тогда женщина устроила скандал с дракой и раздеванием.

Полицейские были вынуждены надеть на нарушительницу наручники. Впоследствии на место инцидента прибыл и муж виновницы ДТП. Он пообещал ее держать, чтобы успокоить.

Пьяная женщина устроила в Киеве ДТП, драку и раздевание / Фото Dtp.kiev.ua

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Что грозит водителям за пьяную езду

Рада 13 июля проголосовала в первом чтении за законопроект, который усиливает ответственность водителей за управление транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Если водитель в таком состоянии станет причиной смертельной аварии – ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Какие штрафы предусматривает законопроект:

за пьяное вождение – штраф в размере 10 200 гривен с лишением прав на один год;

– штраф в размере 10 200 гривен с лишением прав на один год; повторное нарушение в течение года – 20 400 гривен штрафа с лишением прав на 3 года или административный арест на срок 10 суток;

в течение года – 20 400 гривен штрафа с лишением прав на 3 года или административный арест на срок 10 суток; если водитель в течение года попадается третий раз , ему грозит штраф 40 800 гривен с лишением прав на 10 лет или арест на 15 суток (тоже с лишением прав);

, ему грозит штраф 40 800 гривен с лишением прав на 10 лет или арест на 15 суток (тоже с лишением прав); употребление алкоголя или наркотиков после ДТП и осмотра повлечет 20 400 гривен штрафа или арест на 15 суток с лишением прав на срок до трех лет.

Документ также предлагает увеличить срок заключения до 7 – 12 лет за вождение в "состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения", которое привело к гибели нескольких человек.