Водителя одного из киевских трамваев избили после того, как он сделал замечание группе пассажиров, что не поедет, пока те не оденут маски. Мужчину после нападения госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

Инцидент произошел на трамвайном маршруте № 33К, сообщили в "Киевпастранс". На остановке "Улица Петра Запорожца" водитель трамвая сделал замечание группе пассажиров, которые пытались пройти в салон без масок.

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Как сообщает dtp.kiev.ua, водитель заявил, что не поедет, пока они не наденут маски.

После этого группа молодых людей набросилась на водителя трамвая и избила его.

Стоит отметить, что на видео видно, что драка произошла и на улице. А мужчину пинали ногами, когда он уже лежал на асфальте.

Видео избиения водителя трамвая в Киеве (осторожно, 18+)

Водителя госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Сейчас его состояние стабильное.

Столичная полиция открыла уголовное производство.