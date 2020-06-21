Накануне взрыва в многоэтажке на Позняках в Киеве, дом проверяла газовая служба. Работники "Киевгаз" проводили поверку счетчиков. Состояние газовых сетей в доме назвали удовлетворительным.

Поверка газовых счетчиков является стандартной и обязательной процедурой. Поэтому, накануне трагедии ее проводили в этом доме. Эту информацию подтвердила представительница "Киевгаз" Елена Мичурина в комментарии УНИАН.

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Не только в этом доме, но и по Киеву ежедневно мы проводим не замену, а поверку счетчиков. Снимали не только на прошлой неделе, а и в течение месяца. Это обязательная ежедневная работа "Киевгаза". У нас есть графики, мы сообщаем на сайте, это не какая-то уникальная процедура, которая была только в этом доме,

– уточнила она.

Мичурина добавила: поверку обычно проводят раз в 8 лет. Счетчики снимают для того, чтобы проверить насколько они исправны, а на их место ставят заглушку, далее идет проверка на утечки газа.

"Ставится своеобразная заглушка, и после этого проверяется наличие на утечки газа. То есть, в тот период, когда там находились наши сотрудники, никаких жалоб и запаха газа не было", – отметила она.

Что известно о жалобах жителей после проверки "Киевгаз"

На вопрос, жаловались жители пострадавшего в результате взрыва на запах газа после поверки счетчиков, Мичурина ответила, что пока не располагает такими данными. Она планирует уточнить это у других работников.

Были заявки от жителей, нужно уточнить у коллег, потому что сейчас такой информации нет. Общее состояние газовых сетей в доме, насколько я сейчас знаю предварительно, то все окей, удовлетворительное состояние сетей, но надо уточнять,

– пояснила она.

Причины взрыва выяснить до момента проведения расследования и предоставления официальных выводов невозможно.

Мичурина также рассказала, что сообщение о взрыве газовики получили в 10:00 утра и немедленно выехали на место.

Причины взрыва сейчас выяснить невозможно, потому что туда никого не пускают, чрезвычайники сейчас разбирают стены и очень аккуратно, потому что есть угроза, что обвал пойдет дальше. То есть, допустить газовиков туда сегодня точно не удастся,

– сообщила сотрудница "Киевгаза".

Несмотря на это, по словам Мичурина, руководство компании сейчас находится на месте событий. Они, а также спасатели и представители "Киевгаз" сделают выводы о причинах взрыва.

Также в "Киевгаз" добавили, что по приезду на место трагедии сразу же отключили газоснабжение ко всему дому, чтобы ситуация не ухудшилась.

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