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22:57, 6 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Киева

Киевлян призывают голосовать за переименование проспекта в честь Патриарха Любомира Гузара

54 Читати новину українською
Любомир Гузар
Любомир Гузар / apostrophe.ua

До 15 июля продлится голосование киевлян по поводу переименования проспекта Комарова в честь Патриарха Любомира Гузара.

Предложение о переименовании проспекта Комарова в проспект Любомира Гузара поддерживается Украинской греко-католической церковью.

"Существует и альтернативное предложение по переименовании улицы, но оно не поддерживается УГКЦ, поскольку мы считаем, что величие личности Блаженнейшего заслуживает большего", – отмечают во фракции "Самопомич".

Поскольку победить должно исключительно одно предложение, во фракции призывают поддержать совместное предложение по переименованию проспекта.

КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ?

  1. Перейдите по ссылке или сканируйте QR КОД с помощью камеры в телефоне
  2. Если вы уже зарегистрированы на сайте КГГА (голосовали или подписывали петицию), нажмите кнопку "Вход", введите свой email и пароль, и проголосуйте.

  3. Если вы НЕ зарегистрированы на сайте, нажмите на кнопку "Регистрация", введите свои данные (вам обязательно нужен актуальный еmail-адрес) и нажмите кнопку "Зарегистрироваться". На ваш еmail-адрес придет письмо с ссылкой для активации Вашей регистрации. Когда вы активируете регистрацию, тогда вы сможете вернуться по вышеприведенной ссылке, войти на сайт и проголосовать.

Ваш голос может стать решающим!

 

 

 

Теги: Новости Киева Любомир Гузар Самопомич
Источник: 24 Канал
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