Киевлян призывают голосовать за переименование проспекта в честь Патриарха Любомира Гузара

До 15 июля продлится голосование киевлян по поводу переименования проспекта Комарова в честь Патриарха Любомира Гузара.

Предложение о переименовании проспекта Комарова в проспект Любомира Гузара поддерживается Украинской греко-католической церковью.

"Существует и альтернативное предложение по переименовании улицы, но оно не поддерживается УГКЦ, поскольку мы считаем, что величие личности Блаженнейшего заслуживает большего", – отмечают во фракции "Самопомич".

Поскольку победить должно исключительно одно предложение, во фракции призывают поддержать совместное предложение по переименованию проспекта.

КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ?

Перейдите по ссылке или сканируйте QR КОД с помощью камеры в телефоне Если вы уже зарегистрированы на сайте КГГА (голосовали или подписывали петицию), нажмите кнопку "Вход", введите свой email и пароль, и проголосуйте.

Если вы НЕ зарегистрированы на сайте, нажмите на кнопку "Регистрация", введите свои данные (вам обязательно нужен актуальный еmail-адрес) и нажмите кнопку "Зарегистрироваться". На ваш еmail-адрес придет письмо с ссылкой для активации Вашей регистрации. Когда вы активируете регистрацию, тогда вы сможете вернуться по вышеприведенной ссылке, войти на сайт и проголосовать.

Ваш голос может стать решающим!