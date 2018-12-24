Киевлян призывают не оставлять машины на обочинах: столицу будут чистить от снега

В связи с усилением снегопада и снижением температуры в Киеве, коммунальщики просят водителей не оставлять автомобили вдоль улиц и дорог, которые будут очищать от снега и обрабатывать противогололедными материалами.

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Об этом говорится в сообщении Киевской горгосадминистрации.

Как сообщили в "Киевавтодоре", на протяжении ближайших суток на улицах столицы работают 334 единицы спецтехники: крупногабаритная спецтехника задействована для работы на дорогах и искусственных сооружениях города, тракторы, мини погрузчики. Кроме того, 52 бригады по ручной уборке обрабатывают и убирают от снега тротуары, остановки общественного транспорта, наземные и подземные пешеходные переходы, которые находятся на содержании предприятий корпорации.

Учитывая усиление снегопада, коммунальная корпорация "Киевавтодор" настойчиво обращается к водителям с просьбой не оставлять собственные авто вдоль улиц и дорог, ведь это создает значительные препятствия для работы спецтехники и задерживает оперативную уборку столицы от снега",

– отмечается в сообщении.

Также сообщается, что снег, по прогнозам синоптиков, будет идти в течение всей ночи, а также завтра, 25 декабря. Кроме того, ночью ожидается понижение температуры воздуха до -4, что создает погодные условия, при которых без своевременной обработки противогололедными материалами на влажном покрытии мгновенно образуется гололед.

Напомним, ранее сообщалось, что на рождественские праздники, которые христиане западного обряда будут праздновать 24-25 декабря, погода в Украине ожидается облачной, также есть вероятность осадков.