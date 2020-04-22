Киевлянам разрешили открывать окна в квартирах

Киев находился в лидерах среди городов с самым грязным воздухом на планете. По состоянию на 22 апреля ситуация нормализовалась, местным позволили открывать окна в квартирах, чтобы проветривать помещение.

Директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида на брифинге заявил, что благодаря спутниковой информации, метеорологи не обнаружили мест огня, сообщает Укринформ.

Обратите внимание Кличко рассказал о ситуации с загрязнением воздуха в Киеве

По его словам, в норме и уровень радиации, ведь метод авторадиографии показал, что горячих частиц в воздухе нет.

Кульбида объяснил, что в аэрозолях приземного слоя атмосферы не обнаружено стронция-90 и трансурановых элементов.

Поэтому, по моему мнению, надо сегодня открывать калитки и вдыхать свежий воздух,

– сказал он.

Заметим, что в Киевской области продолжают бороться с горением травы – только за последние сутки, 21 апреля, зафиксировали 37 пожаров. Это отражается на качестве воздуха в столице Украины.

Загрязнение воздуха в Киеве: что известно

Киев был в лидерах среди городов с самым грязным воздухом на планете, свидетельствуют данные портала iQair, что отслеживает уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени.

Сейчас ситуация улучшилась, хотя Киев до сих пор время от времени поднимается к лидерам в этом списке.

Утром 22 апреля качество воздуха в Киеве снова ухудшилось – столица Украины заняла 10 место в мировом рейтинге. Впрочем, уже ближе к обеду ситуация несколько нормализовалась.

Загрязнение связывают с пожарами в Житомирской области и Чернобыльской зоне.

ГСЧС уверяет, что химической и радиологической угрозы такое явление не несет.

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