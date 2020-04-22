Киевлянам разрешили открывать окна в квартирах
Киев находился в лидерах среди городов с самым грязным воздухом на планете. По состоянию на 22 апреля ситуация нормализовалась, местным позволили открывать окна в квартирах, чтобы проветривать помещение.
Директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида на брифинге заявил, что благодаря спутниковой информации, метеорологи не обнаружили мест огня, сообщает Укринформ.
Обратите внимание Кличко рассказал о ситуации с загрязнением воздуха в Киеве
По его словам, в норме и уровень радиации, ведь метод авторадиографии показал, что горячих частиц в воздухе нет.
Кульбида объяснил, что в аэрозолях приземного слоя атмосферы не обнаружено стронция-90 и трансурановых элементов.
Поэтому, по моему мнению, надо сегодня открывать калитки и вдыхать свежий воздух,
– сказал он.
Заметим, что в Киевской области продолжают бороться с горением травы – только за последние сутки, 21 апреля, зафиксировали 37 пожаров. Это отражается на качестве воздуха в столице Украины.
Загрязнение воздуха в Киеве: что известно
- Киев был в лидерах среди городов с самым грязным воздухом на планете, свидетельствуют данные портала iQair, что отслеживает уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени.
- Сейчас ситуация улучшилась, хотя Киев до сих пор время от времени поднимается к лидерам в этом списке.
- Утром 22 апреля качество воздуха в Киеве снова ухудшилось – столица Украины заняла 10 место в мировом рейтинге. Впрочем, уже ближе к обеду ситуация несколько нормализовалась.
- Загрязнение связывают с пожарами в Житомирской области и Чернобыльской зоне.
- ГСЧС уверяет, что химической и радиологической угрозы такое явление не несет.
Где наиболее загрязненный воздух в мире – читайте по ссылке.
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