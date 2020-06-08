Киевляне массово отдыхают на пляжах: соблюдают ли карантин – видео
Жара и дополнительный выходной оказались для многих киевлян дополнительными факторами расслабиться и забыть об ограничениях в публичных местах. В частности – в парках и на пляжах.
Соблюдают ли отдыхающие все необходимые правила, связанные с карантином – в прямом эфире рассказала корреспондент 24 канала.
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Один из пляжей на столичной Оболони полностью забит отдыхающими. Говорят, что вода достаточно теплая. Правда, этот водоем на самом деле не предназначена для купания.
А вот правила людьми почти не соблюдаются. В частности, никто не носит средств индивидуальной защиты. Люди объясняют: быть в масках в жару – невозможно.
Ситуация на пляжах Киева: смотрите видео
Однако отметим: отдыхающие стараются соблюдать дистанцию и преимущественно находятся в группах, с которыми пришли.
Накануне на Оболонской набережной горой песка присыпало девочку. Ребенок 2 минуты был под завалом, но его удалось спасти. Сейчас это место огородили защитной лентой – там работает экскаватор.
Важно! В течение суток 7 июня в столице обнаружили 72 новых случая заражения. Поэтому в целом в Киеве подтверждено 1 583 случая COVID-19. 28 человек погибли от осложнений, вызванных болезнью. 91 пациенту удалось выздороветь.
Карантин в Киеве: основное
- В столице, как и в других городах Украины, карантин ввели с 12 марта. Первые послабления здесь состоялись 23 мая. В частности, начали работать транспорт и торговые заведения.
- С 25 мая возобновили работу метро и все рынки. Также разрешили пользоваться детскими площадками.
- Следующий этап смягчений стартовал 1 июня. Столичная власть разрешила работу детсадам и спорткомплексам, пляжам и кладбищам (для посещения).