Жара и дополнительный выходной оказались для многих киевлян дополнительными факторами расслабиться и забыть об ограничениях в публичных местах. В частности – в парках и на пляжах.

Соблюдают ли отдыхающие все необходимые правила, связанные с карантином – в прямом эфире рассказала корреспондент 24 канала.

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Один из пляжей на столичной Оболони полностью забит отдыхающими. Говорят, что вода достаточно теплая. Правда, этот водоем на самом деле не предназначена для купания.

А вот правила людьми почти не соблюдаются. В частности, никто не носит средств индивидуальной защиты. Люди объясняют: быть в масках в жару – невозможно.

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Однако отметим: отдыхающие стараются соблюдать дистанцию и преимущественно находятся в группах, с которыми пришли.

Накануне на Оболонской набережной горой песка присыпало девочку. Ребенок 2 минуты был под завалом, но его удалось спасти. Сейчас это место огородили защитной лентой – там работает экскаватор.

Важно! В течение суток 7 июня в столице обнаружили 72 новых случая заражения. Поэтому в целом в Киеве подтверждено 1 583 случая COVID-19. 28 человек погибли от осложнений, вызванных болезнью. 91 пациенту удалось выздороветь.

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