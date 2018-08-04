Киевляне будут платить за электрику и теплую воду украинскому олигарху и российскому бизнесмену

На этой неделе Киев был на грани энергетического коллапса. Город мог остаться без света, поскольку "Нафтогаз" из-за долгов отказывается поставлять газ коммунальщикам.

Долги эти – ахметовского "Киевэнерго", которое 16 лет обслуживало столичные теплосети. Но недавно они вернулись в собственность города с неприятным наследством.

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Местная власть якобы нашла временный выход – на месяц закупила газ у частной компании. Однако, как оказалось, эта компания – фигурант не одного коррупционного скандала.

Мэр столицы Кличко хвастался, что вчера власти Киева закупили у частной компании около 18 миллионов кубов газа для ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Потому что государственная компания НАК "Нафтогаз" с 1 августа обрезала трубу за долги. "Мы закупили газ по цене, которая на 30% больше по цене для населения. И если откровенно, это стоит городу больше денег", – отметил мэр.

16 лет назад киевская власть сдала столичные теплосети в управление компании Рината Ахметова "Киевэнерго". За несвоевременную уплату за газ за эти годы "Нафтогаз" насчитал "Киевэнерго" более 1 миллиарда гривен штрафов. В мае этого года "Киевэнерго" вернуло сети городу. Вместе с долгами. Но город долги ахметовской компании признавать не хочет. "Нафтогаз" отказывается поставлять газ, пока одна из сторон не заплатит, небезосновательно опасаясь, что долги спишут.

Единственной стороной, которая в этой ситуации ничего не теряет, является новый поставщик газа. По какому принципу выбирали нового поставщика газа, в КГГА не объясняют. Точно не на прозрачном аукционе.

Киевская власть приобрела газ для ТЭЦ-5 значительно дороже, чем если бы господин Кличко выполнил свое обещание перед киевлянами и потратил предыдущий год на урегулирование проблемных вопросов с "Киевэнерго". Не исключаю, что вся эта история была искусственно создана с очень простой целью – покупать газ у частных структур по завышеной цене,

– отметил председатель НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев.

"Укрнефтебурение" – одна из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине. Контроль над ней имеют олигархи Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. Их партнерами в газовом бизнесе после 2014 года стали экс-регионал Виталий Хомутынник и российский бизнесмен Павел Фукс. Все они как один – фигуранты многочисленных журналистских расследований о коррупционных схемах.

"Российский "бизнесмен" Павел Фукс. Это именно ему "Киевское метро" должно уплатить почти 2 миллиарда гривен за соглашение с поставкой вагонов по завышенной цене. Эти деньги возьмут из наших карманов, недавно повысив плату за проезд в метро", – подчеркнул журналист-расследователь Дмитрий Гнап.



Павел Фукс

После бегства регионалов и, в частности экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого, 37 газовых месторождений, которые он в свое время присвоил, вернулись в собственность государства. Но уже через год-другой компания Ставицкого сменила владельца – им стал Фукс. А в прошлом году под контроль Фукса 19 месторождений вернулись. Конечно, без аукционов.

И что характерно, за передачу месторождений Фуксу вместе синхронно и дружно голосовали и БПП и "Батькивщина",

– добавил Гнап.

Сегодня уже ни для кого не секрет, что Коломойский, на активы которого Британский суд наложил арест по всему миру за махинации в "Приватбанке", поддерживает и словом и делом лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко. "А Фукса теперь часто видят в АПУ и неоднократно в сопровождении президентского фаворита Михаила Грановского", – отметил журналист-расследователь Гнап.

Можно было перевести "Киевтеплоэнерго" на предоплату, на авансы, чтобы этот долг точно не нарастал, чтобы весь газ был контрактный, и по предоплате его отпускать, чтобы киевляне имели горячую воду. А параллельно решать ситуацию с теми старыми долгами,

– отметил эксперт по энергетическим вопросам Андрей Герус.

Однако достижение компромисса оказалось кому-то не на руку.