23:34
4 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
29°C 17°C
  • воскресенье
    28°C 19°C
  • понедельник
    24°C 19°C
  • вторник
    25°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЖАРА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Сказки в сказочной России. Бессмертные депутаты
Вєсті Кремля
19:28, сегодня
Вести.UA. Жир. Сокровища Порошенко. Сказочница Бондаренко
Вєсті.UA
18:45, сегодня
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ЖАРА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

Киевляне будут платить за электрику и теплую воду украинскому олигарху и российскому бизнесмену

174 Читати новину українською

На этой неделе Киев был на грани энергетического коллапса. Город мог остаться без света, поскольку "Нафтогаз" из-за долгов отказывается поставлять газ коммунальщикам.

Долги эти – ахметовского "Киевэнерго", которое 16 лет обслуживало столичные теплосети. Но недавно они вернулись в собственность города с неприятным наследством.

Читайте также: Критическая ситуация: мэр Киева объяснил отсутствие горячей воды в столице

Местная власть якобы нашла временный выход – на месяц закупила газ у частной компании. Однако, как оказалось, эта компания – фигурант не одного коррупционного скандала.

Мэр столицы Кличко хвастался, что вчера власти Киева закупили у частной компании около 18 миллионов кубов газа для ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Потому что государственная компания НАК "Нафтогаз" с 1 августа обрезала трубу за долги. "Мы закупили газ по цене, которая на 30% больше по цене для населения. И если откровенно, это стоит городу больше денег", – отметил мэр.

16 лет назад киевская власть сдала столичные теплосети в управление компании Рината Ахметова "Киевэнерго". За несвоевременную уплату за газ за эти годы "Нафтогаз" насчитал "Киевэнерго" более 1 миллиарда гривен штрафов. В мае этого года "Киевэнерго" вернуло сети городу. Вместе с долгами. Но город долги ахметовской компании признавать не хочет. "Нафтогаз" отказывается поставлять газ, пока одна из сторон не заплатит, небезосновательно опасаясь, что долги спишут.

Единственной стороной, которая в этой ситуации ничего не теряет, является новый поставщик газа. По какому принципу выбирали нового поставщика газа, в КГГА не объясняют. Точно не на прозрачном аукционе.

Киевская власть приобрела газ для ТЭЦ-5 значительно дороже, чем если бы господин Кличко выполнил свое обещание перед киевлянами и потратил предыдущий год на урегулирование проблемных вопросов с "Киевэнерго". Не исключаю, что вся эта история была искусственно создана с очень простой целью – покупать газ у частных структур по завышеной цене,
– отметил председатель НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев.

"Укрнефтебурение" – одна из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине. Контроль над ней имеют олигархи Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. Их партнерами в газовом бизнесе после 2014 года стали экс-регионал Виталий Хомутынник и российский бизнесмен Павел Фукс. Все они как один – фигуранты многочисленных журналистских расследований о коррупционных схемах.

"Российский "бизнесмен" Павел Фукс. Это именно ему "Киевское метро" должно уплатить почти 2 миллиарда гривен за соглашение с поставкой вагонов по завышенной цене. Эти деньги возьмут из наших карманов, недавно повысив плату за проезд в метро", – подчеркнул журналист-расследователь Дмитрий Гнап.

фукс
Павел Фукс

После бегства регионалов и, в частности экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого, 37 газовых месторождений, которые он в свое время присвоил, вернулись в собственность государства. Но уже через год-другой компания Ставицкого сменила владельца – им стал Фукс. А в прошлом году под контроль Фукса 19 месторождений вернулись. Конечно, без аукционов.

И что характерно, за передачу месторождений Фуксу вместе синхронно и дружно голосовали и БПП и "Батькивщина",
– добавил Гнап.

Сегодня уже ни для кого не секрет, что Коломойский, на активы которого Британский суд наложил арест по всему миру за махинации в "Приватбанке", поддерживает и словом и делом лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко. "А Фукса теперь часто видят в АПУ и неоднократно в сопровождении президентского фаворита Михаила Грановского", – отметил журналист-расследователь Гнап.

Можно было перевести "Киевтеплоэнерго" на предоплату, на авансы, чтобы этот долг точно не нарастал, чтобы весь газ был контрактный, и по предоплате его отпускать, чтобы киевляне имели горячую воду. А параллельно решать ситуацию с теми старыми долгами,
– отметил эксперт по энергетическим вопросам Андрей Герус.

Однако достижение компромисса оказалось кому-то не на руку.

Автор: Леся Выговская
Теги: Новости Украины Нафтогаз Игорь Коломойский Ринат Ахметов коммунальные услуги Новости Киева Электроэнергия Виталий Кличко
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Украина не получила ни копейки от имущества СССР, – первый премьер Украины
 8 сентября 2016 , 19:08 2
Татьяны празднуют именины, спудеии - неофициальный День студента
 25 января 2013 , 15:40 4
Три футболиста из чемпионата России присоединились к сборной Украины
 25 мая 2016 , 22:14
Сенсационная новая форма Реала на сезон 2018/19 – в сети появились фото
 14 марта , 19:38
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук