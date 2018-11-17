Киевляне начали масштабную уборку аллеи Небесной Сотни

21 ноября Украина будет отмечать годовщину Революции достоинства. В Киеве активисты и неравнодушные уже начали субботник на аллее Героев Небесной Сотни.

Об этом в прямом эфире рассказала корреспондент 24 канала.

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Традиционную толоку, то есть массовую бесплатную уборку, которую ежегодно организуют семьи погибших Небесной Сотни, уже поддержали несколько десятков человек.

Мы приглашаем всех желающих присоединиться к акции, поскольку эта территория принадлежит всей Украине. Здесь произошли значимые для Украины события, поэтому сегодня наша задача как можно быстрее убрать эту большую территорию. Кроме того, отремонтировать навигационно-информационные стенды, установленные не только на бывшей Институтской в центре Киева, ведь именно они рассказывают о местах Революции Достоинства,

– сказал директор музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло.

Он добавил, что еще необходимо убрать временный мемориал Небесной Сотни, возле которого 21 ноября планируют организовать молебен и возложение цветов.

Напомним, что 21 ноября в Киеве будут отмечать годовщину начала Евромайдана. В этот день в 17:30 состоится концерт "Путь достоинства" в Украинском доме, а в 19:00 в Художественном Арсенале будет выставка с участием художников из 15 стран мира.