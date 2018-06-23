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Киевляне не должны платить долги частной компании "Киевэнерго", – Кличко

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Киевляне не должны платить долги частной компании "Киевэнерго"
Киевляне не должны платить долги частной компании "Киевэнерго" / Фото из открытых источников

Столичная власть не собирается платить НАК "Нафтогаз" штрафы частной компании "Киевэнерго". Сейчас сумма штрафов и пени составляет около 1 миллиарда 200 миллионов гривен.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев".

Я делаю все, чтобы защитить интересы киевлян. А платить чужие долги? Простите, 1 миллиард 200 миллионов – это, например, 10 новых детских садов! Киевляне не должны платить за бездарные последствия хозяйственной деятельности частных компаний,
– заявил Кличко.

Он подчеркнул, что на прошлой неделе столичная власть обратилась в суд, чтобы заставить НАК "Нафтогаз" заключить договор на газоснабжение коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" и не допустить отключения теплоэлектростанций, производящих электроэнергию для столицы. Поскольку такое отключение может привести к крайне негативным последствиям.

"Наши юристы убеждены на сто процентов, что правда на нашей стороне. Напомню, более 3 тысяч домов остаются сегодня без горячей воды. Были разные предложения. Даже – идти на дебаты. Но хочу сказать – такие спорные вопросы на дебатах не решают. Мы надеемся , что суд быстро примет решение, и мы сможем возобновить поставки горячей воды", – подчеркнул мэр столицы.

Также он отметил, что город готов решать проблему с долгами киевлян, на которых настаивает НАК "Нафтогаз". Но – при условии их реструктуризации. Сумма долгов насчитывает не один миллиард гривен, и выплатить ее сразу сейчас невозможно.

Мы сейчас ведем переговоры с НАК "Нафтогаз" относительно реструктуризации этих долгов сроком от трех до шести лет. В лучшем случае до – 10 лет. Если же "Нафтогаз" откажется – то вместе с киевлянами пойдем к руководству НАК "Нафтогаз". И все вместе будем задавать вопросы. Я делаю все для того, чтобы столица была подключена к газу. Чтобы была горячая вода у киевлян,
– заявил Кличко.

Мэр напомнил, что город последовательно выполняет решение Киевсовета о прекращении соглашения с "Киевэнерго" и возвращает под контроль общества имущество, которое 17 лет находилось в управлении коммерческой структуры.

Сейчас завершен первый этап возвращения имущества. В частности, возвращен городу и передан в эксплуатацию "Киевтеплоэнерго" 65 тысяч единиц имущества. В штат коммунального предприятия переведены около 5 тысяч работников. Также предприятие уже ликвидировало почти тысячу повреждений тепловых сетей в процессе подготовки к зиме и получило необходимые лицензии и тарифы для работы от КГГА и НКРЕКП.

Теги: Новости Киева Виталий Кличко Киевэнерго Нафтогаз
Источник: 24 Канал
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