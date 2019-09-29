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      Киевляне почтили память невинно расстрелянных в Бабьем Яру: фото и видео

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      Киевляне почтили память невинно расстрелянных в Бабьем Яру
      Киевляне почтили память невинно расстрелянных в Бабьем Яру / Фото с фейсбук-страницы "Марш памяти"

      Ежегодно неравнодушные киевляне собираются, чтобы почтить память невинно убитых евреев. Они идут по дороге, по которой в сентябре 1941 года шли на смерть евреи Киева.

      Более 300 человек прошлись шествием к памятнику "Меноры". С собой каждый взял камни, которые евреи кладут на могилы вместо цветов. Во время мероприятия раввин прочитал небольшую поминальную молитву за погибших.

      Читайте также: Ніколи знову не допустимо – хоч би як кому, може, й кортіло: роковини трагедії Бабиного Яру

      По информации Украинского института национальной памяти, всего за два дня, 29 и 30 сентября 1941 года, немцы расстреляли в урочище Бабий Яр почти 34 тысячи евреев. А до 11 октября гитлеровцы убили почти все еврейское население города – более 50 тысяч человек.


      Марш памяти в Киеве

      В целом за два года оккупации жертвами нацистского террора стали от 100 до 150 тысяч человек. Масштабы трагедии советская власть пыталась скрыть.

      Более 300 человек прошлись шествием к памятнику "Меноры"

      Что случилось в Бабьем Яру?
      Во время немецкой оккупации в годы Второй мировой войны урочище Бабий Яр в Киеве стало местом массовых расстрелов мирного населения. В основном уничтожению подверглись евреи и цыгане, а также военнопленные и члены ОУН. Есть разные данные о количестве погибших в Бабьем Яру – от 70 до 200 тысяч.

      Смотрите видео: Киевляне почтили память невинно расстрелянных в Бабьем Яру

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины евреи Бабий Яр Новости Киева
      Источник: 24 канал
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