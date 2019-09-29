Киевляне почтили память невинно расстрелянных в Бабьем Яру: фото и видео

Ежегодно неравнодушные киевляне собираются, чтобы почтить память невинно убитых евреев. Они идут по дороге, по которой в сентябре 1941 года шли на смерть евреи Киева.

Более 300 человек прошлись шествием к памятнику "Меноры". С собой каждый взял камни, которые евреи кладут на могилы вместо цветов. Во время мероприятия раввин прочитал небольшую поминальную молитву за погибших.

Читайте также: Ніколи знову не допустимо – хоч би як кому, може, й кортіло: роковини трагедії Бабиного Яру

По информации Украинского института национальной памяти, всего за два дня, 29 и 30 сентября 1941 года, немцы расстреляли в урочище Бабий Яр почти 34 тысячи евреев. А до 11 октября гитлеровцы убили почти все еврейское население города – более 50 тысяч человек.



Марш памяти в Киеве

В целом за два года оккупации жертвами нацистского террора стали от 100 до 150 тысяч человек. Масштабы трагедии советская власть пыталась скрыть.

Более 300 человек прошлись шествием к памятнику "Меноры"

Что случилось в Бабьем Яру?

Во время немецкой оккупации в годы Второй мировой войны урочище Бабий Яр в Киеве стало местом массовых расстрелов мирного населения. В основном уничтожению подверглись евреи и цыгане, а также военнопленные и члены ОУН. Есть разные данные о количестве погибших в Бабьем Яру – от 70 до 200 тысяч.

Смотрите видео: Киевляне почтили память невинно расстрелянных в Бабьем Яру