Киевляне получат денежную помощь к Пасхе: кто и сколько

По случаю Пасхи почти 300 тысяч киевлян, которые входят в отдельные категории малообеспеченных слоев населения, получат денежную помощь.

Такая акция проходит в рамках городской целевой программы "Забота. Навстречу киевлянам". Об этом сообщила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Марина Хонда, ссылаясь на распоряжение №543.

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Помощь в размере 300 гривен получат:

неработающие пенсионеры, размер пенсии которых не превышает размер двух прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность;

получатели государственной социальной помощи в соответствии с законом Украины "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью";

получатели государственной социальной помощи в соответствии с законом Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью";

получатели социальной пенсии в соответствии с законом Украины "О пенсионном обеспечении";

получатели государственной помощи на детей, больных тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологическими заболеваниями, детский церебральный паралич, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет I типа, острые или хронические заболевания почек IV степени, на детей, получивших тяжелую травму. нуждающимся в трансплантации органов, нуждаются в паллиативной помощи, которым не установлена ​​инвалидность;

получатели временной государственной социальной помощи;

неработающие граждане, достигшие общего пенсионного возраста, но не получившие права на пенсионную выплату.

Помощь в размере 280 гривен получат:

получатели компенсации за предоставление социальных услуг;

неработающие трудоспособные лица, являющиеся получателями ежемесячной компенсационной выплаты по уходу за лицом с инвалидностью I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста;

получатели ежемесячной денежной помощи лицу, проживающему вместе с лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, который по заключению врачебной комиссии медицинского учреждения нуждается в постоянном постороннем уходе, на уход за ней.

Граждане, принадлежащие к нескольким категориям, получат одно пособие в большем размере.

Где получить деньги

Единовременную материальную помощь выплатят на текущие счета в банках для выплаты пенсий и на счета, открытые в банке и которые являются участниками проектау "Муниципальная карта "Карточка киевлянина".