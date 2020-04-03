Киевляне получат денежную помощь к Пасхе: кто и сколько
По случаю Пасхи почти 300 тысяч киевлян, которые входят в отдельные категории малообеспеченных слоев населения, получат денежную помощь.
Такая акция проходит в рамках городской целевой программы "Забота. Навстречу киевлянам". Об этом сообщила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Марина Хонда, ссылаясь на распоряжение №543.
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Помощь в размере 300 гривен получат:
- неработающие пенсионеры, размер пенсии которых не превышает размер двух прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность;
- получатели государственной социальной помощи в соответствии с законом Украины "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью";
- получатели государственной социальной помощи в соответствии с законом Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью";
- получатели социальной пенсии в соответствии с законом Украины "О пенсионном обеспечении";
- получатели государственной помощи на детей, больных тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологическими заболеваниями, детский церебральный паралич, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет I типа, острые или хронические заболевания почек IV степени, на детей, получивших тяжелую травму. нуждающимся в трансплантации органов, нуждаются в паллиативной помощи, которым не установлена инвалидность;
- получатели временной государственной социальной помощи;
- неработающие граждане, достигшие общего пенсионного возраста, но не получившие права на пенсионную выплату.
Помощь в размере 280 гривен получат:
- получатели компенсации за предоставление социальных услуг;
- неработающие трудоспособные лица, являющиеся получателями ежемесячной компенсационной выплаты по уходу за лицом с инвалидностью I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста;
- получатели ежемесячной денежной помощи лицу, проживающему вместе с лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, который по заключению врачебной комиссии медицинского учреждения нуждается в постоянном постороннем уходе, на уход за ней.
Граждане, принадлежащие к нескольким категориям, получат одно пособие в большем размере.
Где получить деньги
Единовременную материальную помощь выплатят на текущие счета в банках для выплаты пенсий и на счета, открытые в банке и которые являются участниками проектау "Муниципальная карта "Карточка киевлянина".
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