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      Киевляне сходятся к посольству РФ из-за эскалации в Азовском море: фото и видео

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      Киевляне собираются у посольства РФ в Киеве из-за эскалации в Азовском море
      Киевляне собираются у посольства РФ в Киеве из-за эскалации в Азовском море / Фото Украинская правда

      Под посольством России в Киеве собираются люди, некоторые из них принесли с собой файеры. Акция является реакцией на откровенную российскую агрессию в Азовском море,

      Об этом сообщает УП.

      Читайте также: Украина собирается объявить военное положение из-за агрессии России в Азове, – Турчинов

      Сейчас у дипздания на Воздухофлотском проспекте столицы находятся несколько десятков человек, однако их количество увеличивается.

      Участники акции принесли под российское посольство шины и бумажные кораблики.

      Агресія Росії в Азовському морі протест Київ

      В Киеве неравнодушные люди сходятся в посольство РФ / источник: УП

      До начала акции на место ее проведения также приехали около 10 бойцов Нацгвардии. Они выгружали из автомобилей щиты, однако впоследствии их убрали.

      Агресія Росії Акція протесту Київ

      Бойцы Нацгвардии привезли шины/ Источник: УП

      Кроме того, у здания посольства дежурили до 10 машин полиции.

      Посольство РФ у Києві протест

      Возле посольства РФ в Киеве дежурят автомобили полиции/ Источник: УП

      Впоследствии стало известно, что в здание посольства бросили файеры. Из всех припаркованных во дворе авто сняли номера.

       

      Напомним, два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу" ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм. Однако в воскресенье, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море.

      Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. Впоследствии в Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение в Керченский пролив.

       

       

      РОССИЯ ЗАХВАТИЛА УКРАИНСКИЕ КОРАБЛИ В АЗОВСКОМ МОРЕ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ

       

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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Конфликт в Азовском море Новости России Новости Киева
      Источник: 24 Канал
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