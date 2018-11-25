Киевляне сходятся к посольству РФ из-за эскалации в Азовском море: фото и видео

Под посольством России в Киеве собираются люди, некоторые из них принесли с собой файеры. Акция является реакцией на откровенную российскую агрессию в Азовском море,

Об этом сообщает УП.

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Сейчас у дипздания на Воздухофлотском проспекте столицы находятся несколько десятков человек, однако их количество увеличивается.

Участники акции принесли под российское посольство шины и бумажные кораблики.

В Киеве неравнодушные люди сходятся в посольство РФ / источник: УП

До начала акции на место ее проведения также приехали около 10 бойцов Нацгвардии. Они выгружали из автомобилей щиты, однако впоследствии их убрали.

Бойцы Нацгвардии привезли шины/ Источник: УП

Кроме того, у здания посольства дежурили до 10 машин полиции.

Возле посольства РФ в Киеве дежурят автомобили полиции/ Источник: УП

Впоследствии стало известно, что в здание посольства бросили файеры. Из всех припаркованных во дворе авто сняли номера.

Акція під посольством РФ у Києві: З усіх припаркованих у дворі посольства авто зняли номера . Невідомі кинули у будівлю посольствоа файєри pic.twitter.com/JhKueTtKoa — Українська правда ️ (@ukrpravda_news) 25 листопада 2018 р.

Напомним, два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу" ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм. Однако в воскресенье, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море.

Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. Впоследствии в Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение в Керченский пролив.