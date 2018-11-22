Киевляне требуют уменьшить стоимость за проезд: активисты митингуют под областной администрацией

Под стенами областной госадминистрации в Киеве проходит митинг против повышения цен в регионе. Протестующие требуют снизить стоимость проезда и отправить в отставку чиновников, которые позволили перевозчикам поднимать тарифы.

Об этом сообщил в прямом эфире корреспондент 24 канала.

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Примерно 100 активистов пришли митинговать в Киевскую областную госадминистрацию. Протестующие пообщались с чиновником, который заверил их, что в администрации знают о проблеме и пытаются ее решить.

Результатом встречи мы недовольны. Разговор был обо всем и ни о чем. Мы озвучили пять пунктов, на них нам обещают дать ответ во вторник, 27 ноября. Есть ощущение, что нас пытаются заговорить, затянуть этот процесс, а тарифы – оставить. Возможно, нам дадут какую-то "подачку", уменьшат стоимость на гривну. Но это – не панацея,

– пояснил один из активистов Игорь Бердников.

Митингующие отмечают, что тариф на проезд – это лишь один из пунктов требований, в целом их пять. Также много вопросов к качеству обслуживания маршрутов. Но первый шаг: вернуться к предыдущей цене.

Мы не требуем, чтобы было дешевле. Мы заинтересованы получить четкий ответ: почему именно такая стоимость. Если она составляет 20 гривен, то нам должны обосновать это,

– добавил Бердников.

Если представители областной госадминистрации Киева выполнят свое обещание, 27 ноября киевляне получат снижение стоимости на проезд или обоснование обновленной цены.