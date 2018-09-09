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Киевляне требуют запретить ночные взлеты и посадки самолетов в столице

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Киевляне требуют ограничить ночные взлеты и посадки самолетов в столице
Киевляне требуют ограничить ночные взлеты и посадки самолетов в столице / Фото из открытых источников

Киевляне выступают с предложением ограничить взлеты и посадки самолетов в ночное время в столице. Они объясняют: шум негативно влияет на нервную систему и может вызвать множество заболеваний.

Петицию с соответствующей просьбой разместили на сайте КГГА.

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Аэропорт "Жуляны" обслуживает большое количество рейсов, что делает проживание в зоне транспортного коридора опасным и невыносимым. Самолеты пролетают над жилыми домами, детскими садиками, школами. Невозможно привыкнуть к шуму, особенно тому, что поднимает Boeing. Шум отрицательно влияет на нервную систему, может вызвать сердечно-сосудистые заболевания, язвенную болезнь, нарушение обменных процессов,
– говорится в тексте.

Автор петиции Елена Мельник объясняет свое предложение тем, что медики отмечают особенно неблагоприятное воздействие даже незначительных по уровню шумов в часы отдыха и, прежде всего, сна, когда наиболее полно должны восстанавливаться силы человека.

По ее словам, если раньше аэропорт был построен на окраине города, то теперь жилищный сектор окружает его со всех сторон.

"В Европейских странах действуют нормы на шумовое загрязнение. Необходимо запретить ночные полеты, а особенно експлуатацю самолетов, которые создают шум, что превышает шумовые нормы", – подчеркнула Мельник.

Петицию было зарегистрировано 6 сентября, сейчас ее поддержали 158 человек. Для рассмотрения предложения необходимо собрать 10 тысяч подписей.

Что такое шумовое загрязнение?Это одна из форм загрязнения окружающей среды. В общем, – это хаотическое нагромождение звуков разной частоты, мощности и длительности, которые выходят за пределы звукового комфорта.
Шумы вредно влияют на здоровье людей, снижают их работоспособность, вызывают заболевания органов слуха (в частности, глухоту), эндокринной, нервной, сердечно-сосудистой системы.
Адаптация организма к шуму практически невозможна.

Теги: Новости Киева КГГА авиация Новости политики
Источник: 24 канал
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