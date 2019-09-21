Киевляне убрали берег Днепра и собрали целый грузовик мусора: фото и видео
Киевляне присоединились к Международному дню чистых берегов и убрали мусор. 21 сентября у Днепра жители города собрали почти целый грузовик мусора: там были шины, пластиковые крышечки, стекло и даже санки.
Уборка на берегу Днепра в Киеве
Киевляне убирали берег вдоль Днепра – не только песчаную часть, но и под кустами и деревьями. У каждого был набор из перчаток и пакета.
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Среди мусора чаще всего встречались салфетки, пакеты, крышечки и стекло.
Набор уборщика состоял из перчаток для безопасности и пакета
Убирали не только песчаную часть, но и под кустами
Собрали почти грузовик мусора
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К уборке присоединился и посол Европейского Союза. Он, кстати, нашел в кустах даже санки и шины.
Людям стоит убирать свои дома. А вот это, что вокруг, и является вашим домом,
– отметил глава представительства ЕС в Украине Маат Маасикас.
Глава представительства ЕС в Украине Маат Маасикас.
Убирали и дети – учились быть сознательными с детства. Это позволит лучше понять, что мусорить нельзя.
Дети также присоединились к акции
В Киеве возле берегов Днепра собрали почти грузовик мусора. Именно поэтому лучше убирать не раз в год, а всегда выносить свой мусор на помойку. Ведь Украина входит в топ-10 самых загрязненных стран.
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Что известно о Международном дне чистых берегов
Акция проходит при поддержке Европейского Союза. В Международный день чистых берегов мусор собирают во всех уголках земли.
"Мы используем хэштег youbeachcleanup. То есть все, кто сегодня будет участвовать в активности, будут делать фотографии, сториз и будут делиться проблемой грязных берегов", – объяснила представительница Послов европейской молодежи в Украине Екатерина Чубей.
Еще одна эко-идея Киева – лавка из пластика
Еще одна эко-идеч столицы – в Киеве также создали из 70 килограммов собранного мусора скамейку из пластика, которую разместят на одной из киевских набережных.
"Мы собирали полгода крышечки пластиковые с бутылок с напитками, различные пластиковые вещи", – рассказала председатель государственного агентства водных ресурсов Ирина Овчаренко.
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Глава государственного агентства водных ресурсов Ирина Овчаренко
Лавка из пластика выдержит несколько взрослых людей
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