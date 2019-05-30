Киевляне в группе риска: каждый четвертый автомобиль воры угоняют в столице

Дефицит паркингов, отсутствие системы видео наблюдения, миграция криминальных элементов с Востока Украины подальше от ОРДЛО – это лишь некоторые из причин, которые объясняют удручающую статистику угнанных автомобилей в Украине.

Только в прошлом году исчезло 4092 машины, в 2017 году этот показатель был еще хуже – 5684 авто. Больше всего страдает столица – почти каждое четвертое похищенное авто переходит "в плохие руки" именно в Киеве. Ситуацию усугубляет и количество раскрытых преступлений. Из 766 автомобилей, похищенных за первые три месяца 2019 года, законным владельцам удалось вернуть только 250 машин (32,6%), что свидетельствует о малоэффективной работе правоохранительных органов.

По данным сайта apostrophe.ua наибольшей популярностью среди угонщиков пользуются как дешевые модели ВАЗ и Daewoo, так и более дорогие Toyota, Mercedes и Honda. В департаменте уголовного розыска Национальной полиции Украины объясняют, что чаще всего машины воруют со стихийных автостоянок, а Киев и областные центры бьют анти-рекорды краж через наиболее развитую дорожно-транспортную инфраструктуру.

Среди любимых мест воров – парковки ТРЦ и дворы многоэтажек. Одной из острейших проблем столицы является существенная нехватка парковочных площадок. Это не только заставляет водителей оставлять свои авто где попало, но и привлекает воров ловить "легкую добычу". Кроме этого, большие города постоянно увеличиваются – появляются целые районы новостроек. Многие из них не имеют подземного паркинга. Но даже при их наличии, далеко не все жители могут себе позволить оплатить дополнительные от 10 до 50 тысяч долларов за такую роскошь.

Не только полиция, но и страховые компании подтверждают серьезность ситуации. По данным "АХА Страхование", в течение 2018 года компания выплатила 36 млн грн компенсации за 52 угнанных авто. Андрей Лизогуб, начальник центрального управления урегулирования страховых случаев страховой компании "ТАС", рассказал, что в сравнении с 2017 годом, количество угонов автомобилей среди клиентов компании увеличилось практически втрое. Татьяна Щучьева, директор "Экспресс Страхование", сообщила, что в 2018 году компания выплатила 12,4 млн грн компенсации своим клиентам за угнанные авто. А за первые три месяца 2019 года количество обращений клиентов, которые потеряли свои авто увеличилось на 225% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Проблема может быть решена после реализации проекта по установке современных камер видео наблюдения по всей стране, в крупных городах, в частности. При наличии такой системы видеонаблюдения, искусственный интеллект должен самостоятельно отслеживать путь потерянного авто, и уведомить полицию о его местонахождении. Но пока до полной имплементации этого проекта еще далеко, водителям остается полагаться на себя и на страховые компании. Эксперты рекомендуют не экономить на безопасности дорогого автомобиля и установить многоуровневую систему защиты – кроме современной системы спутниковой сигнализации, установить еще устройства для блокировки руля, педалей и замка зажигания. Последняя линия защиты – страховой полис КАСКО, покрывающий все страховые случаи, в том числе и кражи. При средней стоимости страхового полиса, который составляет от 3,5% до 5% от стоимости автомобиля на момент заключения договора, есть и более дешевые варианты. Полис за 2% от стоимости авто покроет лишь ограниченное количество страховых случаев. Сейчас цены демократичные, но если власть не вмешается в ситуацию с кражами авто, стоимость страховых полисов может вырасти. И за бездействие правоохранителей придется снова платить автовладельцам.