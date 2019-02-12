Киевлянин на "Буковеле" выдавал себя за полковника СБУ: мужчину задержали

Правоохранители разоблачили киевлянина Андрея Белоуса, который в туристическом комплексе "Буковель" выдавал себя за полковника Службы безопасности Украины и угрожал работникам отеля. Этот же мужчина ищет в интернете работу продюсера.

50-летний киевлянин 7 февраля поселился в отеле ZimaSnow, сообщает "Галка" со ссылкой на управление внутренней безопасности центрального управления СБУ.

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В течение нескольких дней мужчина часто появлялся пьяным в гостинице. Когда же персонал и гости отеля делали мужчине замечания, он угрожал им проблемами. При этом киевлянин утверждал, что является сотрудником подразделения внутренней безопасности центрального управления СБУ, и показывал свое "служебное удостоверение" полковника.

О действиях мужчины и использовании статуса "полковника СБУ" узнали в полиции. Правоохранители выяснили, что документ мужчины поддельный, а сам он никогда в СБУ не работал. Поэтому полиция открыла уголовное производство по факту использования заведомо поддельного документа.



Фальшивое удостоверение работника СБУ

По данным журналистов, "полковником СБУ" оказался мужчина, который на сайте work.ua ищет работу продюсера. В резюме мужчины указано, что он является продюсером более 20 фильмов и сериалов по заказу телеканалов России, а также телеканала "1+1".