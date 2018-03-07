Киевлянин в подвале выращивал коноплю

У мужчины, проживающего в Киеве в частном доме на улице Малокитаевская, обнаружили более двух килограммов марихуаны, кусты зеленых насаждений и специальные принадлежности для их выращивания

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Читайте также: В Киеве возле метро произошли бандитские разборки: фоторепортаж

"Мы обнаружили в подвале дома около двух килограммов марихуаны, более 30 кустов зеленых насаждений, а также принадлежности для выращивания конопли: ультрафиолетовые лампы, вентиляционную и оросительную систему", – говорится в сообщении полиции.

Наркотики правоохранители изъяли и направили на экспертное исследование, а 43-летнего безработного киевлянина задержали. Ему сообщено о подозрении.



За хранение и выращивание конопли мужчине грозит до пяти лет лишения свободы