Киевлянин выиграл долгожданный миллион
Долгожданная победа. Киевлянин Валерий Садовенко после многих лет игры в "Лото-Забава" наконец выиграл свой первый миллион.
Семья Садовенко покупает билеты "Лото-Забава" почти с самого начала существования лотереи. Говорят, максимальный выигрыш был четыре тысячи гривен. В то, что они стали миллионерами, до сих пор не могут поверить. Деньги планируется потратить на ремонт дома и на внучку.
"О своей победе я узнал очень неожиданно. Было девять билетов, пока я их там разглядел. Рассказал жене о выигрыше. Она не поверила, но потом по компьютеру проверили и все получилось", – поделился миллионер "Лото-Забава" Валерий Садовенко.
Кроме основного приза, семье Садовенко презентовали программу "Два дня из жизни миллионера" от "Клуба Миллионеров "М.С.Л.", во время которой они прогулялись по городу на белом лимузине, посетили выставку цветов, получили профессиональную фотосессию, посетили престижные рестораны, спа-салон, пообщались с ведущими любимой лотереи во время бранча. Изюминкой стал мастер-класс по живописи акварелью, о котором уже давно мечтала жена победителя.
"Поскольку я никогда не рисовала в этой технике, то мне было очень интересно. Но нужно подучиться, это смело, очень смело. Буду дома пробовать сейчас", – рассказала жена миллионера "Лото-Забава" Валентина Садовенко.
Во время мастер-класса компания "М.С.Л." подготовила для своих гостей еще один сюрприз: Валентина приняла участие в создании картины в стиле поп-арт с помощью уникальной техники "золотого песка".
Теперь, после долгожданного миллиона, семья Садовенко надеется сорвать уже джекпот "Лото-Забава". И советует всем верить, что рано или поздно, но удача таки улыбнется.
"Покупай билеты, играй, тогда будешь что-то выигрывать. Не будешь покупать, то ничего не будет", – сказала жена миллионера "Лото-Забава" Валентина Садовенко.
В тот же день, когда Валерий Садовенко получил свой чек на миллион, в Украине появился еще один – уже 302-й миллионер государственной лотереи "Лото-Забава".