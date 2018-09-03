Киевлянин выиграл долгожданный миллион

Долгожданная победа. Киевлянин Валерий Садовенко после многих лет игры в "Лото-Забава" наконец выиграл свой первый миллион.

Семья Садовенко покупает билеты "Лото-Забава" почти с самого начала существования лотереи. Говорят, максимальный выигрыш был четыре тысячи гривен. В то, что они стали миллионерами, до сих пор не могут поверить. Деньги планируется потратить на ремонт дома и на внучку.



"О своей победе я узнал очень неожиданно. Было девять билетов, пока я их там разглядел. Рассказал жене о выигрыше. Она не поверила, но потом по компьютеру проверили и все получилось", – поделился миллионер "Лото-Забава" Валерий Садовенко.



Кроме основного приза, семье Садовенко презентовали программу "Два дня из жизни миллионера" ​​от "Клуба Миллионеров "М.С.Л.", во время которой они прогулялись по городу на белом лимузине, посетили выставку цветов, получили профессиональную фотосессию, посетили престижные рестораны, спа-салон, пообщались с ведущими любимой лотереи во время бранча. Изюминкой стал мастер-класс по живописи акварелью, о котором уже давно мечтала жена победителя.



"Поскольку я никогда не рисовала в этой технике, то мне было очень интересно. Но нужно подучиться, это смело, очень смело. Буду дома пробовать сейчас", – рассказала жена миллионера "Лото-Забава" Валентина Садовенко.



Во время мастер-класса компания "М.С.Л." подготовила для своих гостей еще один сюрприз: Валентина приняла участие в создании картины в стиле поп-арт с помощью уникальной техники "золотого песка".



Теперь, после долгожданного миллиона, семья Садовенко надеется сорвать уже джекпот "Лото-Забава". И советует всем верить, что рано или поздно, но удача таки улыбнется.



"Покупай билеты, играй, тогда будешь что-то выигрывать. Не будешь покупать, то ничего не будет", – сказала жена миллионера "Лото-Забава" Валентина Садовенко.



В тот же день, когда Валерий Садовенко получил свой чек на миллион, в Украине появился еще один – уже 302-й миллионер государственной лотереи "Лото-Забава".