Киевлянка погибла в результате взрыва в оккупированном Донецке

В результате взрыва гранаты, который 9 марта произошел в Кировском районе оккупированного Донецка, погибла 39-летняя киевлянка.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины со ссылкой на свои источники на оккупированных территориях.

Напомним, днем ​​9 марта в Кировском районе оккупированного Донецка прогремел взрыв. Сообщалось о 2 погибших.

Пограничники уточнили, что взрыв произошел во время так называемой операции по задержанию боевика, подозреваемого в торговле оружием.

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Подозреваемый пытался скрыться от преследователей и остановил автобус, проезжавший мимо — автомобиль направлялся в сторону блокпоста боевиков "Каргилл". Водитель приостановился, чтобы дать возможность боевику сесть в авто, где находились гражданские.

"Но в этот же момент у него разорвалась граната, в результате взрыва которой погибла женщина 1979 года рождения, приехавшая из Киева. На месте умер и сам подозреваемый", — говорится в сообщении ГНСУ.