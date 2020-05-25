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Киево-Печерскую лавру открыли для верующих после карантина

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Киево-Печерскую лавру 25 мая 2020 открыли после карантина
Києво-Печерську лавру відкрили після карантину / news.church.ua

Верующие снова могут посещать Киево-Печерскую лавру. Утром 25 мая святыню открыли после карантина. Его ввели 13 апреля из-за вспышки коронавируса.

З 25 травня зняті обмеження щодо відвідування території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври, повідомили у фейсбуці Української православної церкви.

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Та додали, що лавра працюватиме відповідно до норм, визначених урядом. Зокрема, мова йде про обов’язкове дотримання соціальної дистанції між парафіянами під час богослужінь.

До слова, Києво-Печерська лавра була закрита для вірян з 13 квітня через масштабний спалах коронавірусу.

Коронавірус у Києво-Печерській лаврі: основне

  • На початку квітня у лаврі зафіксували спалах коронавірусу. Священнослужителі та парафіяни там не дотримувалися карантинних обмежень.
  • Загалом у святині захворіли понад 100 людей. Тому з 13 квітня її закрили на карантин.
  • Служби проходили без вірян у режимі онлайн-трансляції.
  • Від COVID-19 там померли насельники Києво-Печерської лаври архімандрит Нектарій, ієродиякон Наум і чернець Никодим.
Автор: Наталия Пристанская
Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Києво-Печерськая лавра Новости Киева
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