Киево-Печерскую лавру открыли для верующих после карантина

Верующие снова могут посещать Киево-Печерскую лавру. Утром 25 мая святыню открыли после карантина. Его ввели 13 апреля из-за вспышки коронавируса.

З 25 травня зняті обмеження щодо відвідування території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври, повідомили у фейсбуці Української православної церкви.

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Та додали, що лавра працюватиме відповідно до норм, визначених урядом. Зокрема, мова йде про обов’язкове дотримання соціальної дистанції між парафіянами під час богослужінь.

До слова, Києво-Печерська лавра була закрита для вірян з 13 квітня через масштабний спалах коронавірусу.

Коронавірус у Києво-Печерській лаврі: основне