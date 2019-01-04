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      Киево-Печерская лавра может попасть в "черный список" ЮНЕСКО

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      Киево-Печерская лавра может попасть в "черный список" ЮНЕСКО
      Киево-Печерская лавра может попасть в "черный список" ЮНЕСКО / News.church.ua

      Объект Всемирного наследия "Софийский собор и Киево-Печерская лавра" рискует попасть в 2019 году в "черный список" ЮНЕСКО за незаконную застройку в лавре, строительство в которой продолжается и сегодня.

      Об этом заявила общественный деятель, адвокат Марина Соловьева, сообщает Укринформ.

      Сегодня на территории Киево-Печерского заповедника ведется строительство. С 2011 по 2014 годы Минкультуры давало разрешения на ремонтные и реконструкционные работы. Но под видом этих работ ведется новое строительство – это 20 тысяч квадратных метров, и это очень большие цифры, которые просто пугают,
      рассказала Соловьева.

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      В частности, сегодня на территории лавры строят овощехранилище, экономический корпус, четырехэтажное здание под видом подпорной стены, новую масштабную колокольню. Продолжаются строительства в буферной зоне лавры и Софии Киевской. Эта зона должна быть расширена в 2019 году – вопрос будет рассматриваться на сессии ЮНЕСКО в июне. Это также свидетельствует о том, что Украина не придерживается установок Конвенции ЮНЕСКО, которую Украина ратифицировала в 1988 году.

      Если на территории объекта или в буферной зоне объекта должна быть какая перестройка или большое строительство, о ней должен быть заранее предупрежден Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО,
      – напомнила Соловьева.

      В то же время представитель "Андреевско-Пейзажной инициативы" Ирина Никифорова напомнила, что Украина ежегодно должна предоставлять национальный отчет ЮНЕСКО. И прошлогодний отчет, по ее словам, был сфальсифицирован. Да, отправленный в Комитет Всемирного наследия вариант не содержал абзаца с оригинала отчета, предварительно обнародованного на сайте Минкультуры. Именно в этом абзаце говорилось о скандальных новостройках, в частности строительстве в буферной зоне Софии Киевской.

      "Очередной отчет, который должен быть отправлен в этом году, может содержать, в частности, заверения, что сегодня на территории заповедника "Киево-Печерская лавра" не запланированы работы по реконструкции, которые могут иметь пагубное влияние на его неотъемлемые характерные особенности и могут негативно повлиять на его выдающуюся универсальную ценность", – сказала Никифорова.

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      Она добавила, что в отчете могут не вспомнить о том, что построено 16 новых объектов на территории заповедника.

      Что такое ЮНЕСКО?Полное название – Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. Это международная организация, специализированное учреждение ООН, которая при сотрудничестве своих членов-государств в области образования, науки, культуры способствует ликвидации неграмотности, подготовке национальных кадров, развития национальной культуры, охране памятников культуры и тому подобное.

      К слову, в конце ноября Министерство юстиции Украины отменило незаконную перерегистрацию сооружений Почаевской лавры, ведь передача этого комплекса в пользование УПЦ МП состоялась с нарушением законодательства.

      Известно, что в свое время сооружения Почаевской лавры передали в пользование УПЦ МП до 2052 года. И вместо государственного заповедника в пользовании РПЦ оказались 2 большие соборы, монастырские кельи, колокольня, архиерейский дом – всего 6 сооружений лавры общей площадью более 7 тысяч квадратных метров.

      Теги: Новости Украины Новости культуры Новости Киева Строительство Новости недвижимости Скандальные застройки ЮНЕСКО Архитектура Религия
      Источник: 24 Канал
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