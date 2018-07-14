Киевом проехался восьмой женский велопарад

Каблуки велосипедисткам не помеха. В Киеве устроили женский велопарад, чтобы убедить окружающих, что на двухколесном можно кружить в любой одежде.

14 июля под стенами оперного театра собрались несколько сотен девушек, чтобы доказать, что велосипед это не только полезно, но и модно.

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Организаторы нынешнего велопарада взялись разрушать стереотипы. Говорят, общество привыкло к велосипедистам только в спортивной одежде.

Велопарад девушек – это о том, что велосипед может быть транспортом для любого случая и для любой одежды. Не велосипед определяет ваш стиль, а вы,

– отметила медиакоординатор Ассоциации велосипедистов Киева Марина Блудша.

За считанные минуты до старта девушки успели сделать селфи и подправить макияж. И уже на старте решали, какой маршрут выбрать – 7 или 10 километров. Финиш – Пейзажная аллея, где всех ждал пикник и джаз.

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