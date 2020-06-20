Киевщина близка к усилению карантина: показатель инцидентности критический
На Киевщине показатель инцидентности приблизился к критическому значению. Это означает, что область находится фактически в шаге от усиления карантина.
До критического значения показателя инцидентности осталось 0,03%. Об этом сообщил глава Киевской ОГА Василий Володин во время брифинга.
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Он напомнил, что этот показатель инцидентности должен быть менее 12.
Сейчас мы балансируем между сохранением карантинных мероприятий на нынешнем уровне и их усилением,
– отметил Володин.
Заметим, что в Украине действует адаптивный карантин. Согласно ему, области, которые не соответствуют трем критериям Минздрава, не могут перейти к следующему этапу послаблений карантина.
Критерии для ослабления карантина
- по заболеваемости (инцидентность)
- заполненности коек в больницах;
- количества тестирований.
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По состоянию на 20 июня не готовы перейти к следующему этапу ослабления карантина следующие регионы:
- Киев;
- Винницкая область;
- Волынская область;
- Житомирская область;
- Закарпатская область;
- Ивано-Франковская область;
- Львовская область;
- Ровненская область;
- Тернопольская область;
- Харьковская область;
- Черновицкая область.