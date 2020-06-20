На Киевщине показатель инцидентности приблизился к критическому значению. Это означает, что область находится фактически в шаге от усиления карантина.

До критического значения показателя инцидентности осталось 0,03%. Об этом сообщил глава Киевской ОГА Василий Володин во время брифинга.

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Он напомнил, что этот показатель инцидентности должен быть менее 12.

Сейчас мы балансируем между сохранением карантинных мероприятий на нынешнем уровне и их усилением,

– отметил Володин.

Заметим, что в Украине действует адаптивный карантин. Согласно ему, области, которые не соответствуют трем критериям Минздрава, не могут перейти к следующему этапу послаблений карантина.

Критерии для ослабления карантина

по заболеваемости (инцидентность)

заполненности коек в больницах;

количества тестирований.

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По состоянию на 20 июня не готовы перейти к следующему этапу ослабления карантина следующие регионы: