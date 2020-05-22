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Киевщина пока не будет ослаблять карантин

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Киевщина пока не будет ослаблять карантин
Киевщина пока не будет ослаблять карантин / Иллюстративное фото / Getty images

С 22 мая в Украине снова ослабили карантин. Впрочем, в некоторых регионах, где эпидемиологическая ситуация не позволяет этого сделать, смягчение карантина не будут вводить. В частности, – в Киевской области: там количество случаев заболевания на коронавирус превышает допустимую норму.

Соответствующее решение приняла региональная комиссия по ТЭБ и ЧС, передает пресс-служба Киевской областной государственной администрации.

Между тем Метро в Киеве может не заработать с 25 мая

Смягчать карантин на Киевщине не будут из-за одного из необходимых для этого факторов, а именно – инцидентность. Говорится о том, что общее количество новых больных коронавирусом за последние 7 дней превышает допустимую норму.

Мы мониторим противоэпидемическую ситуацию ежедневно. В случае ее улучшения, решение об ослаблении противоэпидемических мероприятий будет принято немедленно,
 – отмечают в Киевской облгосадминистрации.

Обратите внимание! С 22 мая в Украине стартовал второй этап ослабления карантина. Теперь могут работать транспорт и гостиницы, возобновятся спортивные соревнования и церковные службы. Однако некоторые ограничительные меры все еще будут. Поскольку карантин в Украине адаптивный, то решение о его смягчении каждый регион принимает индивидуально.

Решение местные власти принимает на основе оценки эпидемической ситуации и наличия в регионе одновременно трех признаков:

  • инцидентность – общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тысяч населения.
  • загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19. *
  • среднее количество ПЦР-тестирования

Какова ситуация с коронавирусом в Киевской области: коротко

  • В Киевской области превышен показатель инцидентности, поэтому власть не может ослабить карантин с 22 мая. Так, инцидентность Киевской составляет 13,9 человека на 100 тысяч населения (нужно меньше 12-ти).
  • По состоянию на 22 мая на Киевщине зафиксирован 1261 случай COVID-19. Умерли, к сожалению, 29 человек, выздоровели – 218.
Автор: Ирина Выхрущ
Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Новости Киева Новости Украины
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