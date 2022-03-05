Киевщина получила два автобуса лекарств от благотворителей

От благотворителей Киевщина получили два буса с медикаментами. Впоследствии все лекарства развезут по больницам.

Теперь жителям Киевской области остается держать тыл и помогать друг другу. Об этом сообщил глава Киевской ОГА Алексей Резников.

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Всю "гуманитарку" направили в логистические центры, откуда оперативно развезем в больницы области,

– говорится в сообщении.

От благотворителей Киевщина получила, в частности, антибиотики и физрастворы. К помощи присоединились частная клиника, институт кардиологии и обычные люди.

Лекарства, которые пожертвовали благотворители / Фото Киевской ОВА

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