В Вышгородском районе четыре дня назад исчез 17-летний парень. В курьерской компании отмечают: работать несовершеннолетний у них не мог, а сумку мог взять где угодно, даже купить в интернете.

Объявление о розыске парня появилось на фейсбук-странице Розыск детей Нацполицией Киевской области.

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Как исчез несовершеннолетний

Владимир Дубовой, которому 17 лет, ушел из дома поздно ночью 29 июня. Он жил на территории садового общества "Орфей" в селе Лютеж, что на Киевщине.

Сейчас его местонахождение неизвестно, полиция предполагает, что он может быть в Киеве.

Приметы Владимира:

рост 192 сантиметра,

худощавого телосложения,

лицо овальное,

глаза серые,

волосы темные и волнистые.

левая нога парня короче правой, вследствие чего может хромать.

Парень был одет в черные джинсы, темную футболку и черные кроссовки. При себе имел рюкзак большого размера, желтого цвета с надписью "Glovo".

Что говорят в Glovo

В комментарии 24 каналу в пресс-офисе Glovo ответили, что пропавший не мог быть курьером компании.

Подключиться к платформе в качестве курьера можно только с 18 лет. Поэтому подключение несовершеннолетних полностью исключено благодаря вышеперечисленным условиям,

– отметили в Glovo.

О том, как у парня оказалась фирменная сумка, в офисе говорят: мог приобрести в интернете. Ведь не все курьеры, которые прекращают работать в компании возвращают термосумку. Поэтому курьер может оставить ее для собственного использования или перепродать.

От села Лютеж до Киева около часа езды