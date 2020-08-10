Пропавшую в ночь на 10 августа 12-летнюю девочку нашли мертвой в городе Яготин Киевской области. На теле подростка обнаружены признаки того, что смерть была насильственной.

О том, что дочь не вернулась домой, сообщил полиции отец девочки. Правоохранители сразу начали масштабные поиски был поднят весь личный состав местного отделения полиции, сообщили правоохранители.

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Полицейские опросили родственников и друзей пропавшей и восстановили ход событий рокового вечера, когда девочка перестала выходить на связь. Следы привели правоохранителей к 15-летнему другу.

Сотрудники полиции установили несовершеннолетнего местного жителя, который признался, где оставил бездыханное тело пропавшей девочки. Им оказался 15-летний местный житель, товарищ потерпевшей,

– заявили в полиции.

10 августа тело девочки с синяками на шее нашли возле местного водоема.

Тело нашли возле местного водоема // фото Национальной полиции

Правоохранители задержали убийцу. Причину преступления он пока не раскрыл. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Несовершеннолетнему убийце грозит от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.