Стая диких утят попала впросак на трассе Киев – Одесса. Утята не могли перейти дорогу из-за активного движения авто, но на помощь пришли патрульные.

Полицейские заметили проблему утят и сразу же решили помочь, рассказали в пресс-службе патрульной полиции Белой Церкви.

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Утята не могли добраться до поля из-за наличия отбойников на дороге.

Сначала полицейские провели утят вдоль отбойника, чтобы птички смогли перейти на другую сторону. Тогда копы остановили движение авто и провели стаю утят к обочине дороги.

Водители посигналили, поблагодарив таким образом за благородный поступок патрульных.

"Благодарю за защиту братьев наших меньших", "Молодцы", "Красота и добро спасут мир" – написали пользователи в соцсетях.

На Киевщине полицейские остановили движение авто на трассе из-за стаи утят: милое видео