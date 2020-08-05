В селе Григорьевка Киевской области, 4 августа произошла масштабная ДТП. По предварительным данным, водитель Lexus не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Там он столкнулся с двумя автомобилями – Renault и KIA.

На место происшествия сразу выехали спасатели, медики и полиция. Чудом обошлось без жертв. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Что известно о пострадавших

В результате ДТП водители двух автомобилей Lexus, KIA и трое их пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Их сразу госпитализировали в медицинское учреждение.

На обнародованных фото видно, что больше всего пострадал Lexus. Машина практически разлетелась на куски, а лобовое стекло частично выбило от удара. А заднее колесо отлетело на несколько метров.

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В полиции отметили, что по данному факту уже открыли уголовное производство по статье 286 о нарушении правил безопасности дорожного движения. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.

ДТП на Киевщине / фото Нацполиции

ДТП произошло 4 августа / Фото Нацполиции