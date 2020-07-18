В городе Буча, что в Киевской области, 18 июля произошла авария с участием экипажа скорой помощи. Трех человек пришлось госпитализировать.

Как сообщают в патрульной полиции Киевщины, в результате столкновения изуродованы два транспортных средства: Volkswagen Tiguan и Peugeot Boxer. Последний принадлежит экипажу скорой помощи.

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По предварительным данным, в результате столкновения три человека получили травмы и были госпитализированы в больницу. Патрульные контролировали дорожное движение на месте происшествия.



Пока неизвестно, из-за чего произошла авария

Что стало причиной столкновения – пока неизвестно. Механизм и все детали этого дорожно-транспортного происшествия будут в дальнейшем выяснять следователи.



Трех человек пришлось госпитализировать

В полиции напоминают: в случае приближения транспортного средства с включенным синим проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом водители других транспортных средств обязаны уступить ему дорогу.

Предыдущая ДТП со скорой

Только прошлой ночью – 17 июля – в Ужгороде произошла авария с участием автомобиля скорой помощи. По предварительной информации, у него врезалось легковое авто BMW. Обе машины после столкновения вылетели с дороги, а машина скорой помощи перевернулась.



Подобное ДТП произошло накануне в Ужгороде / Фото полиции Ужгорода

По данным полиции, 35-летний водитель BMW и двое пассажиров "скорой" госпитализированы. Угрозы их жизни не было.