На Киевщине скорая попала в ДТП: трое пострадавших
В городе Буча, что в Киевской области, 18 июля произошла авария с участием экипажа скорой помощи. Трех человек пришлось госпитализировать.
Как сообщают в патрульной полиции Киевщины, в результате столкновения изуродованы два транспортных средства: Volkswagen Tiguan и Peugeot Boxer. Последний принадлежит экипажу скорой помощи.
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По предварительным данным, в результате столкновения три человека получили травмы и были госпитализированы в больницу. Патрульные контролировали дорожное движение на месте происшествия.
Пока неизвестно, из-за чего произошла авария
Что стало причиной столкновения – пока неизвестно. Механизм и все детали этого дорожно-транспортного происшествия будут в дальнейшем выяснять следователи.
Трех человек пришлось госпитализировать
Предыдущая ДТП со скорой
Только прошлой ночью – 17 июля – в Ужгороде произошла авария с участием автомобиля скорой помощи. По предварительной информации, у него врезалось легковое авто BMW. Обе машины после столкновения вылетели с дороги, а машина скорой помощи перевернулась.
Подобное ДТП произошло накануне в Ужгороде / Фото полиции Ужгорода
По данным полиции, 35-летний водитель BMW и двое пассажиров "скорой" госпитализированы. Угрозы их жизни не было.