Киевская Мадонна: фото женщины из метро уже стало известным на весь мир
В столичном метрополитене, который в условиях захватнической агрессии России стал для киевлян укрытием, родился ребенок. Младенцу уже два дня.
Маленькая украинка Мия родилась именно тогда, когда продолжались вражеские обстрелы города и раздавался сигнал тревоги.
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Через несколько дней фото с женщиной, которая кормит своего новорожденного ребенка в том же укрытии уже разлетелось и стало известным символом на весь мир.
В сети ее называют киевской Мадонной, поскольку сходство с известной картиной итальянского художника Леонардо да Винчи невозможно не заметить.
Специалисты говорят, что картина Леонардо олицетворяет, возможно, что не по годам грустный и серьезный взгляд Младенца – воплощение вечной тоски художника по матери.
Киевская Мадонна и Мадонна да Винчи / Коллаж 24 канала
Украина сейчас
Рекламное агентство Banda agency даже создало специальный видеоролик о том, что сейчас происходит в столице. В него попала и новоиспеченная мама из укрытия.
Сейчас Россия атакует наши города и деревни.
Сейчас наши люди прячутся в бомбоубежищах.
Против них сейчас воюют наши воины.
Сейчас время бежит.
действовать. СЕЙЧАС,
– написали под видео в агентстве.
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