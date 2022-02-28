Киевская Мадонна: фото женщины из метро уже стало известным на весь мир

В столичном метрополитене, который в условиях захватнической агрессии России стал для киевлян укрытием, родился ребенок. Младенцу уже два дня.

Маленькая украинка Мия родилась именно тогда, когда продолжались вражеские обстрелы города и раздавался сигнал тревоги.

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Через несколько дней фото с женщиной, которая кормит своего новорожденного ребенка в том же укрытии уже разлетелось и стало известным символом на весь мир.

В сети ее называют киевской Мадонной, поскольку сходство с известной картиной итальянского художника Леонардо да Винчи невозможно не заметить.

Специалисты говорят, что картина Леонардо олицетворяет, возможно, что не по годам грустный и серьезный взгляд Младенца – воплощение вечной тоски художника по матери.



Киевская Мадонна и Мадонна да Винчи / Коллаж 24 канала

Украина сейчас

Рекламное агентство Banda agency даже создало специальный видеоролик о том, что сейчас происходит в столице. В него попала и новоиспеченная мама из укрытия.

Сейчас Россия атакует наши города и деревни.

Сейчас наши люди прячутся в бомбоубежищах.

Против них сейчас воюют наши воины.

Сейчас время бежит.

действовать. СЕЙЧАС,

– написали под видео в агентстве.

Смотрите видео о событиях в Киеве:

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