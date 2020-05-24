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Киевская перепичка: история знаменитой сосиски в тесте

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История сосиски в тесте
История сосиски в тесте / lifehacker.org.ua

Киевляне считают, что перепичка – это еще один символ города, наряду с тортом и каштанами. Об истории волшебной перепички – читайте в материале 24 канала.

Перепичка – это 75% теста и 25% сосиски, которые в сочетании создают непревзойденный вкус, что заставляет людей снова и снова приходить, отмечает Kiev-klab.

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История знаменитой сосиски в тесте

Первые упоминания о перепичке были еще со времен СССР. В 1981 году на улице Хмельницкого, 3а – открылось первое окошко продажи этого деликатеса и с тех пор не закрывалось. Каждый день – с 9 до 21 здесь продают всем желающим перепичку. А киоск за все время ничего не продавал кроме сосисок в тесте.

Киевляне шутят, что это самая большая и самая быстрая очередь в мире. Здесь все время к окошку подходят люди.

В течение дня продается несколько тысяч перепичек, а с ними и томатный сок, кофе, чай, кола. В 1981 году стоимость была 22 копейки, а сегодня – 18 гривен.


Сосиска в тесте / Фото: chudo-povar.com

Кстати, о киевской перепичке вспоминают в нескольких художественных рассказах.

Скандальная киевская сосиска

В октябре 2017 года "Киевская перепичка" попала скандал. В официальном инстаграме была опубликована серия фото "Девушка и перепичка". На некоторых модель позирует без лица, прикрывая половые органы сосиской в тесте.

Но пользователи оценили эротические фото, как безвкусицу.

Что такое перепичка?
Тайны в изготовлении перепички – нет. Это обычная сосиска в дрожжевом тесте, обжаренная во фритюре. Весит около 150 граммов.

Во времена СССР сосиска была более "мясной", а сегодня – самая простая.

Автор: Анна Запотоцкая
Теги: Новости Украины Новости Киева Смачно
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