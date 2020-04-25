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      Киевская клиника под прикрытием суррогатного материнства продавала детей за границу

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      В одном из домов нашли 5 младенцев
      В одном из домов нашли 5 младенцев / фото Нацполиции

      Руководители одной из столичных клиник репродуктивной медицины вместе с сообщниками организовали незаконную переправку новорожденных за границу. В Украине они подыскивали женщин для фиктивных браков с иностранцами и участия в программах суррогатного материнства.

      Новорожденных младенцев удавалось переправлять за границу благодаря заключению фиктивных браков с украинкам. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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      Участники группы искали иностранцев, которые изъявили желание родить ребенка в Украине: при этом они обеспечивали искусственное оплодотворение с помощью услуг донора и суррогатной матери. Другие участники заговора искали женщин для оформления фиктивных браков и привлечение к участию в суррогатных программах.

      Услуги посредников потенциальным родителям за рождение ребенка в Украине обходились в 50 тысяч долларов США: организация искусственного оплодотворения с помощью суррогатной матери – от 15 тысяч долларов, услуги фиктивного бракосочетания – от 1000 долларов.

      Гроші
      Во время обысков у фигурантов обнаружили немалые суммы наличных / Фото Нацполиции

      В одном из столичных домов в разных квартирах нашли пятерых младенцев, за которыми ухаживали женщины. За это они получали от 500 до 1000 гривен за сутки.

      Сейчас детей доставили в специализированные больницы. Во время обысков изъяли медицинские справки детей, ноутбуки, мобильные телефоны, деньги и документы.

      Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 149 (Торговля людьми). Следственные действия продолжаются. Устанавливают всех участников незаконной схемы.

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Криминал Криминальные новости Дети и несовершеннолетние Новости Киева Полиция Новости Украины
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