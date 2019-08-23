Киевская прокуратура разоблачила схему хищения 100 миллионов гривен "ВТБ Банка"

Киевская прокуратура совместно с СБУ разоблачила схему, по которой злоумышленники присвоили 100 миллионов гривен "ВТБ Банка". Для воплощения схемы директор банка привлек к махинации частного нотариуса.

Схема заключалась в том, что нотариус делал поддельные договора купли-продажи банка, сообщает прокуратура города Киева.

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Говорится о 2 нежилых помещениях в Харькове и 23 квартирах в Голосеевском районе Киева. Благодаря поддельным документам злоумышленникам удалось перерегистрировать право собственности на 11 объектов, нанеся ущерб на сумму около 100 миллионов гривен.

На все объекты недвижимости, которые стали предметом преступления, наложен арест. Право собственности на незаконно отчужденные объекты фактически возвращено Фонду гарантирования вкладов физических лиц.

Директору банка и "черному нотариусу" объявлены подозрения в завладении чужим имуществом, злоупотреблении полномочиями и подделке документов. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Что известно о хищении у "ВТБ Банка"?В 2018 году Национальный банк Украины отнес "ВТБ Банк" в категорию неплатежеспособных. Поэтому банк фактически было объявлено обанкротившимся.



Впоследствии в Фонде гарантирования вкладов физических лиц выяснили, что во время ликвидации "ВТБ Банка" в учреждении осуществляли незаконную перерегистрацию права собственности на недвижимость. Тогда речь шла о хищении недвижимости на 105 миллионов гривен.