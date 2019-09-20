Киевская власть стала ловушкой для Кличко, – Лещенко

Во времена Януковича Виталий Кличко считался достойной альтернативой авторитарному лидеру "Партии регионов". Но после Революции достоинства он допустил несколько политических ошибок.

Такое мнение озвучил журналист Сергей Лещенко в своем видеоблоге "Честная политика".

К слову: Почему Кличко выгодно распустить Киевсовет: объяснение политолога

"Мировая легенда бокса Виталий Кличко за время работы в киевской власти превратился в типичного украинского политика, за которым тянется шлейф коррупционных скандалов. А кресло мэра Киева уже начало шататься под ним", – пояснил журналист.

Киевская власть стала ловушкой для Кличко. Земли, застройки, отсутствие управленческого опыта, необходимость доверять приставленным заместителям, чужие "смотрящие" на городских потоках – все это превратило его работу в Киеве в серию скандалов,

– сказал Лещенко.

По его словам, Кличко был боксером, который ушел в политику после Оранжевой революции и олицетворял собой большие ожидания от смены поколений на "властном Олимпе".

"Считалось, что репутация и заработанные на боксерском ринге миллионы навсегда уберегут Кличко от коррупционных соблазнов. Но после Революции достоинства Кличко допустил несколько политических ошибок", – отметил он.

Важно! 19 сентября мэр Киева Виталий Кличко обратился к Верховной Раде с просьбой распустить Киевский городской совет и назначить в столице досрочные выборы.

Смотрите полный выпуск видеоблога "Честная политика" Сергея Лещенко: