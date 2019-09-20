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      Киевская власть стала ловушкой для Кличко, – Лещенко

      21 Читати новину українською
      Виталий Кличко
      Виталий Кличко / Getty images

      Во времена Януковича Виталий Кличко считался достойной альтернативой авторитарному лидеру "Партии регионов". Но после Революции достоинства он допустил несколько политических ошибок.

      Такое мнение озвучил журналист Сергей Лещенко в своем видеоблоге "Честная политика".

      К слову: Почему Кличко выгодно распустить Киевсовет: объяснение политолога

      "Мировая легенда бокса Виталий Кличко за время работы в киевской власти превратился в типичного украинского политика, за которым тянется шлейф коррупционных скандалов. А кресло мэра Киева уже начало шататься под ним", – пояснил журналист.

      Киевская власть стала ловушкой для Кличко. Земли, застройки, отсутствие управленческого опыта, необходимость доверять приставленным заместителям, чужие "смотрящие" на городских потоках – все это превратило его работу в Киеве в серию скандалов,
      – сказал Лещенко.

      По его словам, Кличко был боксером, который ушел в политику после Оранжевой революции и олицетворял собой большие ожидания от смены поколений на "властном Олимпе".

      "Считалось, что репутация и заработанные на боксерском ринге миллионы навсегда уберегут Кличко от коррупционных соблазнов. Но после Революции достоинства Кличко допустил несколько политических ошибок", – отметил он.

      Важно! 19 сентября мэр Киева Виталий Кличко обратился к Верховной Раде с просьбой распустить Киевский городской совет и назначить в столице досрочные выборы.

      Смотрите полный выпуск видеоблога "Честная политика" Сергея Лещенко:

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Новости Киева КГГА Виталий Кличко
      Источник: 24 канал
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