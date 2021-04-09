Изъяли "товара" на 10 миллионов: киевские правоохранители перекрыли канал сбыта наркотиков
Киевские правоохранители задержали 3 участников преступной группировки, которая сбывала в Украине наркотики и психотропные средства. В частности, речь идет о кокаине и веществе МДМА.
Источник:Офис генпрокурора
Жители Киева и Одесской области организовали канал сбыта кокаина и психотропного вещества МДМА с помощью водителей такси. Свой "товар" злоумышленники распространяли на территории Украины.
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Кроме того, часть наркотиков контрабандным путем поставляли в Россию.
Обыски правоохранители провели в Киеве и на территории Одесской области.
Изъяли около 1 килограмма кокаина, более 9 тысяч таблеток МДМА, около 300 граммов других психотропных веществ, весы, зип-пакеты и другие доказательства преступной деятельности. Стоимость изъятого при розничной продаже составляет более 10 миллионов гривен,
– говорится в сообщении.
Оплату за свой "товар" злоумышленники принимали в криптовалюте.
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