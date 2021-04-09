Киевские правоохранители задержали 3 участников преступной группировки, которая сбывала в Украине наркотики и психотропные средства. В частности, речь идет о кокаине и веществе МДМА.

Жители Киева и Одесской области организовали канал сбыта кокаина и психотропного вещества МДМА с помощью водителей такси. Свой "товар" злоумышленники распространяли на территории Украины.

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Кроме того, часть наркотиков контрабандным путем поставляли в Россию.

Обыски правоохранители провели в Киеве и на территории Одесской области.

Изъяли около 1 килограмма кокаина, более 9 тысяч таблеток МДМА, около 300 граммов других психотропных веществ, весы, зип-пакеты и другие доказательства преступной деятельности. Стоимость изъятого при розничной продаже составляет более 10 миллионов гривен,

– говорится в сообщении.

Оплату за свой "товар" злоумышленники принимали в криптовалюте.



Изъятый "товар" / Офис генпрокурора

Обратите внимание! В марте 2021 года Служба безопасности Украины в Одессе разоблачила группу наркоторговцев. Туда входили бывший и действующие чиновники Госпогранслужбы.