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      Киевские баскетболисты вырвали победу, забросив невероятный бросок на последней секунде: видео

      33 Читати новину українською
      Радость от победы игроков "Киев-Баскет-2"
      Радость от победы игроков "Киев-Баскет-2" / БК "Киев-Баскет"

      В воскресенье, 9 декабря "Киев-Баскет-2" и "Львовская Политехника" провели второй спаренный матч очередного тура в Высшей Лиге. Киевская команда проявила характер и в овертайме дожала соперника 109:108.

      Судьбу матча в овертайме определил точный бросок издали Александра Сидорука, который впервые стал автором buzzer beater (дословно – бросок с сиреной).

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      "Этого бы не вышло, если бы не моя команда. Это ребята дали мне возможность сделать этот бросок, вывели меня, и я попал, не сомневался. Конечно, ощутил сильный эмоциональный подъем. Был в небольшом шоке. Никогда раньше со мной такого не было, вот так попасть. Очень обрадовался, все на меня сразу же выбежали, начали приветствовать. Очень рад, что победили", – заявил после матча Александр Сидорук.

      Стоит отметить, что это был второй матч на выходных между этими командами. Первую игру выиграли львовские баскетболисты 79:74.

      Теги: Спорт чемпионат Украины по баскетболу Баскетбол БК "Киев-Баскет"
      Источник: 24 Канал
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