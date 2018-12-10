Киевские баскетболисты вырвали победу, забросив невероятный бросок на последней секунде: видео

В воскресенье, 9 декабря "Киев-Баскет-2" и "Львовская Политехника" провели второй спаренный матч очередного тура в Высшей Лиге. Киевская команда проявила характер и в овертайме дожала соперника 109:108.

Судьбу матча в овертайме определил точный бросок издали Александра Сидорука, который впервые стал автором buzzer beater (дословно – бросок с сиреной).

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"Этого бы не вышло, если бы не моя команда. Это ребята дали мне возможность сделать этот бросок, вывели меня, и я попал, не сомневался. Конечно, ощутил сильный эмоциональный подъем. Был в небольшом шоке. Никогда раньше со мной такого не было, вот так попасть. Очень обрадовался, все на меня сразу же выбежали, начали приветствовать. Очень рад, что победили", – заявил после матча Александр Сидорук.

Стоит отметить, что это был второй матч на выходных между этими командами. Первую игру выиграли львовские баскетболисты 79:74.