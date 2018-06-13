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Киевские "Белые Ночи" откроют Cape Cod, Cepasa и Masterskaya

30 Читати новину українською
Cepasa
Cepasa / Uamusic

15-16 июня на столичном Арт-заводе "Платформа" состоится уже традиционный фестиваль "Белые Ночи".

Летний dance-фест "Белые Ночи" проходит дважды в год и в настоящее время состоится в шестой раз. Каждый раз это более 100 артистов разных музыкальных направлений на нескольких сценах, световые шоу и киловатты звука. Начиная с 2015 года, здесь выступали такие музыканты как: Pillowtalk, Christian Burns, Kadebostany, My Digital Enemy и ONUKA. Кроме музыки – это, конечно, атмосфера: фотозоны, фуд-корты от Ulichnaya Eda, лучшие бары Киева и килограммы метафана, который стал ассоциироваться у многих гостей именно с "Белыми Ночами". Здесь начинают танцевать с заходом солнца и до 10 утра.

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В этом году "Белые Ночи" готовят пять сцен. На Main Stage сыграет электронщик Cape Cod. Он умеет как-то особенно сочетать множество музыкальных стилей: от house до альтернативы 90-х. Там же тебя ждет выступление украинского продюсера Cepasa, обладателя премии YUNA 2017 номинации "Новое Дыхание". К компании также присоединились Salat showcase – проект, который существует более трех лет. В прошлом году на главной сцене "Белые Ночи" Vol.5 Salat был представлен хедлайнером Apashe.

Четыре другие сцены фестиваля носят названия Backyard stage, Masterskaya Stage, Inside Stage и Martini Stage. Кто будет выступать на них? Об этом мы расскажем в нашем следующем анонсе.

Теги: LifeStyle Анонс Концерты Музыка
Источник: 24 Канал
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