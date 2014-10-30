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      Киевские электросети перегружены из-за обогревателей, — Киевэнерго

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      Обогреватель
      Обогреватель / styl-zhittya.com.ua

      Киевские электросети испытывают серьезные нагрузки из-за позднего начала отопительного сезона.

      Об этом на пресс-конференции сообщил директор СВП "Киевские электрические сети" компании "Киевэнерго" Александр Топал.

      На сегодняшний день это один из самых тяжелых отопительных сезонов в Киеве. Причина в том, что из-за позднего начала отопительного сезона приходится большая нагрузка на электросети ... Для комфортных условий в квартире люди включают кондиционеры на обогрев, калориферы, камины. Поэтому на сеть приходится очень большая нагрузка, — считает Топал.

      В связи с такой ситуации в "Киевэнерго" увеличили количество оперативных бригад.

      "Но я думаю, что критическая ситуация завершится в ближайшие дни — до конца недели. На этой неделе наблюдается заметный спад в связи с включением тепла", — отметил Топол.

      Кроме того, он сообщил, что "Киевские электрические сети" выполнили все запланированные ремонтные работы в связи с отопительным периодом.

      Теги: Новости Киева Отопительный сезон
      Источник: Телеканал новостей "24"
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      Новости за 30 октября 2014
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