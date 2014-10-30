Киевские электросети перегружены из-за обогревателей, — Киевэнерго

Киевские электросети испытывают серьезные нагрузки из-за позднего начала отопительного сезона.

Об этом на пресс-конференции сообщил директор СВП "Киевские электрические сети" компании "Киевэнерго" Александр Топал.

На сегодняшний день это один из самых тяжелых отопительных сезонов в Киеве. Причина в том, что из-за позднего начала отопительного сезона приходится большая нагрузка на электросети ... Для комфортных условий в квартире люди включают кондиционеры на обогрев, калориферы, камины. Поэтому на сеть приходится очень большая нагрузка, — считает Топал.

В связи с такой ситуации в "Киевэнерго" увеличили количество оперативных бригад.

"Но я думаю, что критическая ситуация завершится в ближайшие дни — до конца недели. На этой неделе наблюдается заметный спад в связи с включением тепла", — отметил Топол.

Кроме того, он сообщил, что "Киевские электрические сети" выполнили все запланированные ремонтные работы в связи с отопительным периодом.