Киевские "гейзеры": два масштабных прорыва на водопроводе

В Киеве, во вторник, 7 августа, на улице Курнатовского в Днепровском районе, возле домов №6 и 6-а, произошел масштабный прорыв подземных коммуникаций. Из-под земли в течение 10 минут бил фонтан холодной воды, он достигал в высоту 5-6 метров. Причину ЧП выясняют.

Об этом сообщили "Сегодня".

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Вечером еще один "фонтан" заметили на улице Стальского. Высота "гейзера" достигает нескольких метров.

На видео можно увидеть, что прорыв произошел на парковочном месте, где стояли автомобили, а сам "фонтан" образовался точно между двумя иномарками. Напор воды достигал около 10 метров в высоту, а куски асфальта разлетелись во все стороны и даже присыпали крышу ближнего автомобиля.

Прорыв на парковочном месте

Больше всего досталось внедорожнику, который поливало, как из ведра.

10-метровый напор воды

Напомним, в апреле в Киеве по улице Соломенской, 15а прорвало трубу и из-под земли стал бить сильный "фонтан". Соответствующие видео появились в сети.