23:36
7 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
17°C
26°C 17°C
  • среда
    26°C 14°C
  • четверг
    26°C 17°C
  • пятница
    28°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЛИСТЕРИОЗ В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Судный день Патриарха Кирилла. Российский Диснейленд
Вєсті Кремля
21:17, сегодня
Вести.UA. Где пропал Порошенко. Ляшко готов стать братом Добкина
Вєсті.UA
19:29, сегодня
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ЛИСТЕРИОЗ В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Киевские "гейзеры": два масштабных прорыва на водопроводе

7 Читати новину українською
В Киеве образовался водяной гейзер
В Киеве образовался водяной гейзер / hyser.com.ua

В Киеве, во вторник, 7 августа, на улице Курнатовского в Днепровском районе, возле домов №6 и 6-а, произошел масштабный прорыв подземных коммуникаций. Из-под земли в течение 10 минут бил фонтан холодной воды, он достигал в высоту 5-6 метров. Причину ЧП выясняют.

Об этом сообщили "Сегодня". 

Читайте также: "Бессарабский рынок" планируют отреставрировать за 5,5 миллиона гривен

Вечером еще один "фонтан" заметили на улице Стальского. Высота "гейзера" достигает нескольких метров.

На видео можно увидеть, что прорыв произошел на парковочном месте, где стояли автомобили, а сам "фонтан" образовался точно между двумя иномарками. Напор воды достигал около 10 метров в высоту, а куски асфальта разлетелись во все стороны и даже присыпали крышу ближнего автомобиля.

Прорыв на парковочном месте

Больше всего досталось внедорожнику, который поливало, как из ведра.

10-метровый напор воды

Напомним, в апреле в Киеве по улице Соломенской, 15а прорвало трубу и из-под земли стал бить сильный "фонтан". Соответствующие видео появились в сети.

 

Теги: Новости Украины Новости Киева
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Почему Чечня не подвластна "всесильным" спецслужбам России
сегодня, 23:00 Почему Чечня не подвластна "всесильным" спецслужбам России
Павло Казарін
Главные новости 7 августа: листериоз в Украине, опасное ДТП под Днепром, задержания журналистов
сегодня, 22:33 Главные новости 7 августа: листериоз в Украине, опасное ДТП под Днепром, задержания журналистов
Що буде, якщо Захарченко залишиться на "дірявому" троні
сегодня, 22:01 Що буде, якщо Захарченко залишиться на "дірявому" троні
Олексій Чибісов
Как смартфон лучше купить: Xiaomi Mi MAX 3 или Huawei Honor Note 10
сегодня, 21:06 Как смартфон лучше купить: Xiaomi Mi MAX 3 или Huawei Honor Note 10
Дефолт и "конец света": что нужно знать, чтобы не паниковать
сегодня, 20:02 Дефолт и "конец света": что нужно знать, чтобы не паниковать
Яніна Ткачук
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Есть опасность наступления боевиков на Мариуполь, — штаб АТО
 31 января 2015 , 15:06
Путин демонстрирует готовность к ведению мощной континентальной войны, – Турчинов
 25 сентября 2017 , 14:51
Украина подготовилась к Турции в Конье – лучшие мгновения
 5 октября 2016 , 21:43
Появилось фото возможной формы "Ливерпуля" на сезон-2017/18
 27 декабря 2016 , 11:50
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук