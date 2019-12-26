Киевских водителей предупредили о снегопадах перед новым годом
Снег и мороз прогнозируют в Киеве с 27 по 29 декабря. Поэтому из-за опасности для водителей при такой погоде "Киевавтодор" призвал пользоваться на новый год общественным транспортом.
Снег в Киеве метеорологи прогнозируют в пятницу, субботу, вероятно, и в воскресенье. А температура воздуха в столице опустится до -5 ночью и до -2 днем, сообщил "Киевавтодор" в фейсбуке.
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В ведомстве также призвали водителей не оставлять автомобили на крайних полосах и на обочине дорог. Там также пообещали, что снегоуборочная техника выедет в город на исходные позиции заранее, еще до начала снегопадов.
Заметим, что за ближайшим к Новому году прогнозом погоды от Укргидрометцентра, на 30 декабря, в Киеве ожидается солнечная погода. Однако будет морозно – от -1 до -3 градусов днем и от -6 до -8 ночью.
Прогноз погоды на 30 декабря в Киеве от Укргидрометцентра
Как управлять автомобилем при гололеде
- Поворачивать руль, нажимать и отпускать педали надо плавно.
- Максимально сконцентрируйтесь, не включайте в салоне музыку, попросите пассажиров не шуметь, не разговаривать.
- Ездите с низкой скоростью.
- Снижайте скорость до минимума, когда приближаетесь к пешеходным переходам, детсадам и школам.
- Каждое торможение предусматривайте заранее. Держите увеличенную дистанцию до других авто.
- Повороты во время гололеда проходите по максимально большому радиусу.