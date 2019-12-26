Киевских водителей предупредили о снегопадах перед новым годом

Снег и мороз прогнозируют в Киеве с 27 по 29 декабря. Поэтому из-за опасности для водителей при такой погоде "Киевавтодор" призвал пользоваться на новый год общественным транспортом.

Снег в Киеве метеорологи прогнозируют в пятницу, субботу, вероятно, и в воскресенье. А температура воздуха в столице опустится до -5 ночью и до -2 днем, сообщил "Киевавтодор" в фейсбуке.

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В ведомстве также призвали водителей не оставлять автомобили на крайних полосах и на обочине дорог. Там также пообещали, что снегоуборочная техника выедет в город на исходные позиции заранее, еще до начала снегопадов.

Заметим, что за ближайшим к Новому году прогнозом погоды от Укргидрометцентра, на 30 декабря, в Киеве ожидается солнечная погода. Однако будет морозно – от -1 до -3 градусов днем и от -6 до -8 ночью.



Прогноз погоды на 30 декабря в Киеве от Укргидрометцентра

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