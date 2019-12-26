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      Киевских водителей предупредили о снегопадах перед новым годом

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      Киев перед новым годом может засыпать снегом / 24 канал

      Снег и мороз прогнозируют в Киеве с 27 по 29 декабря. Поэтому из-за опасности для водителей при такой погоде "Киевавтодор" призвал пользоваться на новый год общественным транспортом.

      Снег в Киеве метеорологи прогнозируют в пятницу, субботу, вероятно, и в воскресенье. А температура воздуха в столице опустится до -5 ночью и до -2 днем, сообщил "Киевавтодор" в фейсбуке.

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      В ведомстве также призвали водителей не оставлять автомобили на крайних полосах и на обочине дорог. Там также пообещали, что снегоуборочная техника выедет в город на исходные позиции заранее, еще до начала снегопадов.

      Заметим, что за ближайшим к Новому году прогнозом погоды от Укргидрометцентра, на 30 декабря, в Киеве ожидается солнечная погода. Однако будет морозно – от -1 до -3 градусов днем и от -6 до -8 ночью.

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      Прогноз погоды на 30 декабря в Киеве от Укргидрометцентра

      Как управлять автомобилем при гололеде

      • Поворачивать руль, нажимать и отпускать педали надо плавно.
      • Максимально сконцентрируйтесь, не включайте в салоне музыку, попросите пассажиров не шуметь, не разговаривать.
      • Ездите с низкой скоростью.
      • Снижайте скорость до минимума, когда приближаетесь к пешеходным переходам, детсадам и школам.
      • Каждое торможение предусматривайте заранее. Держите увеличенную дистанцию до других авто.
      • Повороты во время гололеда проходите по максимально большому радиусу.
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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Транспорт Авто Киев замело снегом Снег в Украине Непогода в Украине Погода Новости Киева
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