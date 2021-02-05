Местные суды первой инстанции, работающие в Одессе и области, за прошлый год рассмотрели 201 210 дел.

По информации издания, на данный момент в Одесской области работают 33 местных суда. За год к ним поступило более 207 744 дел.

Рекордсменом по количеству рассмотренных дел в 2020 году стал Киевский районный суд города Одессы, где за год судьи рассмотрели 41 047 дел. Не рассмотренными остались 4,7% от всего количества дел, которые поступили.

К слову, сотрудники Киевского суда создали ролик о своей работе.

На втором месте – Приморский районный суд города Одессы – 37 824 дела. Остаток нерассмотренных дел составил 23%.

В Малиновском районном суде Одессы, который за год рассмотрел 23 180 дел, не рассмотренными остались 21,4%.

В Суворовском районном суде Одессы за год рассмотрели 20 293 дела, а не рассмотренными остались 22,6%.

Далее по количеству рассмотренных дел следует Измаильский горрайонный суд Одесской области, который рассмотрел 8 219 дел.

Меньше всего дел в области рассмотрел Теплодарский городской суд Одесской области – 315. Здесь остались нерассмотренными 27,5% от общего количества дел.